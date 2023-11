Gino & Ornella . Novantenni da concerto. Lei: "Sul palco del Piccolo". Lui (per ora) dice no

Il loro concerto. Su un palco per lei evocativo come quello del Piccolo di Milano, Ornella Vanoni ha lanciato ieri a Gino Paoli l’idea di ritrovarsi in scena ancora una volta. Lapidaria la risposta: "No". Ma lei, che conosce l’elemento umano come pochissimi altri, non s’è scomposta; innanzitutto, perché ci vuole ben altro per farla demordere e poi perché lui, il "matto e vigliacco", è fatto così. Le aveva detto di no pure nell’85 davanti al desiderio di andarsene in tour assieme e tutti sanno poi com’è finita. A metterli assieme è stata Bookcity con la presentazione dell’autobiografia Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni (Bompiani), collezione di storie, racconti, memorie ondulate dal tempo che l’autore de La gatta ha appena dato alle stampe assieme al giornalista Daniele Bresciani.

"Un concerto noi due? Bisognerebbe prima trovare lo sponsor, che so, un produttore di sedie a dondolo o di plaid a quadri neri e bianchi" ha affondato con sarcasmo l’uomo degli amori dispari. "Se però fosse – ha aggiunto – vorrei uno spettacolo all’insegna della verità, perché in giro c’è troppa ipocrisia". Nati a 24 ore di distanza uno dall’altro, Ornella e Gino il prossimo settembre compiono 90 anni. A farli incontrare nel ’61 fu una figura epocale della discografia quale Nanni Ricordi. Si trovarono proprio lì, nei suoi uffici, lei in fuga dal fantasma di Strehler ("venivo dal teatro e dalla relazione complessa con un genio, cercavo leggerezza e mi ritrovai a cantare canzoni popolari"), lui alla ricerca di uno spazio autorale tutto suo.

"Gino non è un gran cantante, ma è un grande interprete" ammette la Vanoni, sposata al tempo con l’impresario teatrale Lucio Ardenzi, particolare che, per ammissione dei diretti interessati, finì col rendere agli inizi la loro storia "un po’ confusa". "Ornella al tempo era una gnocca pazzesca e credo che la cosa abbia influenzato la mia creatività" racconta Paoli, ignorando l’esistenza delle perifrasi. "Girava la voce che io fossi culattone e lei lesbica. Pensa un po’ che accoppiata. Portando rispetto per gli orientamenti sessuali di chiunque, non osavo fare domande. Un giorno, però, mentre passeggiavamo, non riuscii a trattenermi e chiesi ‘è vero che sei lesbica?’ e lei ‘no, ma tu, piuttosto, non sei frocio?’. Diciamo che da quel momento le cose fra noi presero un’altra piega".

Se ognuno ha le sue debolezze, quella di Ornella è l’insicurezza dei grandi. "È sempre convinta di non farcela… e non è facilissimo andare in scena con una convinta di non arrivare in fondo allo spettacolo" spiega Paoli. "Con lei, comunque, scelsi la terapia d’urto, facendola debuttare al Circolo Ferrovieri di Sampierdarena col rischio di essere buttati fuori dal locale a calci. E invece". Nella visione paoliana del mondo, la musica è "una gran ruffiana" perché "è buona, ti fa stare bene e ti da tutto anche se sai solo tre accordi di chitarra. L’arte più astratta che esiste al mondo", nel suo caso arte da affinare.

"Quando nell’86 Gianni Minà mi fece duettare (nel programma di Raiuno Mundialissima Show - ndr) con Armando Manzanero, il re messicano del bolero disse di aver iniziato a fare musica grazie ai miei dischi. E quando gli chiesi perché rispose che, ascoltandoli, gli era venuto da pensare: se canta uno così, posso farlo anch’io". Proprio ieri Ornella è tornata in radio con Calma rivoluzionaria, brano di Marisa Monte duettato con Samuele Bersani, produttore dell’album omonimo in arrivo il primo dicembre.

Scontata la domanda a Paoli se l’ha ascoltato, quasi come la sua risposta: no. E ti pareva.