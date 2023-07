Gigi Hadid arrestata alle Isole Cayman

Gigi Hadid nei guai. La modella è stata infatti arrestata insieme all'amica Leah Nicole McCarthy mentre si trovava alle Isole Cayman. Le autorità dell'isola le hanno bloccate al controllo doganale dell'aeroporto internazione Owen Roberts, dove le due erano arrivate dagli Stati Uniti a bordo di un jet privato.

Secondo quanto riporta il sito americano Tmz, la modella 28enne è stata perquisita e trovata in possesso di una certa quantità di marijuana e alcuni oggetti per fumarla. La quantità di sostanza stupefacente era minima, tanto che Gigi Hadid ha affermato che l'obiettivo era l'uso personale. Non quindi spaccio di droga.

Le autorità delle Cayman, tuttavia, non hanno creduto alla sua versione e hanno deciso di arrestarla con l'accusa di importazione di marijuana. Dopo l'arresto, la 28enne è finita davanti al giudice nel centro di detenzione delle Isole Cayman, dove ha poi ottenuto la libertà su cauzione - che ha pagato praticamente subito - e una multa dell'importo di mille dollari. Nulla, quindi, di non affrontabile per una superstar come lei. Ma comunque un problema non certo di poco conto.

La vicenda per Gigi Hadid e l'amica non è comunque finita così, visto che la modella dovrà rispondere delle accuse durante un processo.