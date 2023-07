Giffoni Film Festival 2023: il programma. Le date clou e gli ospiti

Giffoni, 21 luglio 2023 – Ha preso ufficialmente il via a partire ieri, 20 luglio, il Giffoni Film Festival 2023, il più prestigioso festival cinematografico a livello internazionale dedicato ai film per i giovani. Saranno come sempre 10 giorni particolarmente intensi, con una lunga serie di eventi, legati al mondo del cinema ma non solo, che porteranno nella cittadina in provincia di Salerno migliaia di persone e la crème de la crème dello showbiz italiano e internazionale. Vediamo dunque tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Il programma: le date e gli appuntamenti imperdibili

Ad aprire le danze giovedì 20 luglio sarà Vincenzo de Luca, governatore della Campania, con un discorso di apertura in programma al Multimedia Valley alle ore 17:30. La primissima première è prevista nel pomeriggio, intorno alle 18:30, con la presentazione presso la Sala Truffaut del nuovo film di Claudio Bisio ‘L’ultima volta che siamo stati bambini’, prodotto da Medusa Film. La giornata inaugurale, ad onor del vero, si aprirà già intorno alle ore 10, con la proiezione presso la Sala Alberto Sordi del film ‘Totem’ di Sander Burger, mentre a seguire la giuria del Festival incontrerà l’attrice e comica Diana del Bufalo. A partire dalle ore 10 del giorno successivo, venerdì 21 luglio, i giurati assisteranno nelle varie sale del festival alle presentazioni dei film ‘The fantastic three’, ‘Dancing queen’, ‘A cat’s life’ e ‘Ama gloria’. In mattinata, particolarmente per il pubblico di giovanissimi, è inoltre stato organizzato un atteso evento con di DeaKids Tv con protagonisti Nicholas Goldoni, Nicoli Micoli, Ludovica Olgiati, Nicky Passarella, Matteo Valentini, Gabriele Vagnato e Kiro Ebra, che torneranno inoltre ad esibirsi sul palco intorno alle 21 nella centralissima piazza Umberto I. Nella stessa giornata, in Piazza Fratelli Lumière, ci sarà inoltre un incontro speciale con l’artista genovese Alfa, che si esibirà intorno alle 22 presentando dal vivo tutti i suoi più grandi successi. Sabato mattina sono in programma le première di ‘A summer in Boujad’, di ‘Lioness’, di ‘Coco Farm’, di ‘We will never belong’ e di ‘Parental Experience', mentre tra i numerosi appuntamenti del pomeriggio quello più importante è senza ombra di dubbio l’incontro con Carlo Verdone, Sangiovanni e Ludovica Martino in occasione dell’uscita della seconda stagione della serie ‘Vita da Carlo’. In serata, in Piazza Fratelli Lumière è atteso il concerto del vincitore di Amici 21 Luigi Strangis (intorno alle 18), mentre Federica Carta e Iside si esibiranno intorno alle 22. Sempre intorno alle 10 di domenica 23 luglio si terranno le presentazioni di ‘Kiddo’, di ‘Il più bel secolo della mia vita’ e dello short movie ‘Così fa il silenzio’. Nel pomeriggio (alle 18:30) i partecipanti all’evento potranno assistere all’incontro con i protagonisti di ‘Noi anni luce’ (Rocco Fasano, Laila Al Habash, Tiziano Russo e Carolina Sala) presso la Sala Truffaut; in serata invece l’evento musicale in programma vedrà come ospiti d’onore gIANMARIA e i Follya. La nuova settimana si aprirà poi con le presentazioni mattutine di ‘Longing for the world’, ‘Tony, Shelly and the magic light’, ‘Big Sleep'. C’è inoltre grande attesa per l’incontro della giuria con Artem di ‘Mare Fuori’, in programma alle 16:00 presso la sala Alberto Sordi, mentre in serata in Piazza Fratelli Lumière suoneranno Ermal Meta e l’ex concorrente di Amici 22 Wax. Passando a martedì 25 luglio ricordiamo le presentazioni di ‘Popular theory', di ‘Adventures in the land of Asha’ e di ‘Mighty afrin: in the name of floods’. Appuntamento imperdibile inoltre alle 19:30 con l’attesissima anteprima del film ‘Barbie’, il colorato film diretto da Greta Gerwig con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. Il 26 luglio sarà il turno delle première di ‘Delegation’, di ‘Three and back’, di ‘Titina’, di ‘North of Albany' e di ‘Come le tartarughe’. Nel pomeriggio, a partire dalle 19:30, saranno inoltre presentati nella sala Lumière diversi cortometraggi in gara nella sezione Elements +3. Il 27 luglio assisteremo alle presentazioni del film ‘Rock.paper.grenade’, ‘The Big boys’, ‘The Lulus’ e ‘New Tales of Franz’. Nella stessa giornata si terrà anche presso la Sala Truffaut alle 19:30 l’anteprima de ‘La casa dei fantasmi’, il nuovo film Disney dalle tinte horror ispirato alla celebre attrazione dei parchi di divertimento. Ospite speciale dell’evento sarà la famosa webstar Tommaso Casissa alias Tommy Cassi, noto youtuber e tiktoker amatissimo soprattutto dai più giovani. Il penultimo giorno di Giffoni Film Festival sarà l’occasione per assistere alle première di ‘Normal’, ‘Juniors’ e ‘Theo: A Conversation with honesty’, mentre a partire dalle 18 i giurati delle sezioni Generator incontreranno i protagonisti della nuova teen fiction di Rai Uno ‘Noi siamo leggenda’, ovvero Emanuele di Stefano, Giulia Lin, Milo Roussel e Sophya Ghersevich. Sempre in sala Truffaut, ma alle 19:30, sarà il turno dell’anteprima assoluta del nuovo film di Eagles Pictures ‘Tartarughe ninja - Caos Mutante’, in versione originale sottotitolata in italiano. Giffoni Film Festival 2023 si concluderà infine il 29 luglio con l’incontro con Raoul Bova in occasione dell’uscita della serie ‘I Fantastici 5’ (a partire dalle ore 16:00). Alle 19:30 in Piazza Cittadella del Cinema si terranno poi le premiazioni di tutti i film in gara, con una solenne cerimonia conclusiva che anticiperà lo show musicale finale di The Kolors e Bleu Smith in programma alle ore 22:00 in Piazza Fratelli Lumière.

Come partecipare agli eventi di Giffoni Film Festival 2023

La maggior parte degli eventi previsti è a ingresso libero, previa prenotazione. Per accedere agli spettacoli e alle proiezioni sarà necessario creare un account sul sito di Giffoni Film Festival (se non già fatto in precedenza) e si potranno prenotare massimo 2 posti per evento. L’indirizzo email è univoco e non potrà essere utilizzato più volte per lo stesso evento. All’ingresso bisognerà esibire la prenotazione stampata o presente sul proprio smartphone. L'accesso in sala è garantito fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo: oltre questo termine i posti eventualmente liberi verranno messi a disposizione di altri spettatori, per i quali sarà predisposta una fila last minute. Le rassegne in Sala Blu e Sala Verde saranno aperte al pubblico fino ad esaurimento posti. Diverso è il discorso per gli eventi esclusivi previsti nelle Sale Truffaut e Alberto Sordi, riservati ai giurati, alla stampa e agli accreditati.