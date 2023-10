Il giardino in autunno, come curarlo e prepararlo all’inverno

Roma, 25 ottobre 2023 – Curare un giardino in autunno e prepararlo all'inverno è un passo importante per mantenere un ambiente esterno che possa poi germogliare e rifiorire in primavera.

Manutenzione

Si deve partire da un’accurata pulizia generale. Vanno rimosse le foglie secche, ma anche eventuali rami caduti e qualsiasi rifiuto che potrebbe ostruire il flusso d'acqua o favorire le malattie delle piante. Queste ultime, insieme all’erba, vanno tagliate e potate con attenzione, affinché non siano soggette a muffe e a parassiti tipici dei mesi freddi. Andrebbero anche applicati dei trattamenti specifici antiparassitari. Mentre le temperature si abbassano, è opportuno ridurre gradualmente l'irrigazione.

Del resto le piante hanno bisogno di meno acqua durante l'autunno. Va poi controllato che il sistema idrico per l’ambiente esterno sia pronto ad affrontare le intemperie dell’autunno e dell’inverno, affinché funzioni correttamente e non sia soggetto ad arresti o guasti. Occorre svuotare e riporre correttamente le tubazioni. Bisogna poi spargere fertilizzanti a lento rilascio adatto alle proprie aree verdi.

Se si è in possesso di piante o arbusti sensibili al freddo, questi vanno coperti con tessuti o protezioni speciali per metterli al riparo dal gelo. Uno step importante è la preparazione dei cosiddetti letti delle piante per migliorare la circolazione dell'aria e favorire il drenaggio, il che aiuta in vista della primavera, a maggior ragione se si ha intenzione di piantare bulbi o fiori invernali.

Si potrebbe aggiungere uno strato di compost per arricchire il terreno di nutrienti. Prima dell'arrivo dell'inverno, riponi gli attrezzi da giardinaggio in un luogo asciutto e sicuro. Anche durante l’autunno e l’inverno non andrebbe mai trascurato il monitoraggio del proprio giardino per individuare eventuali problemi, come danni da gelo o provocati da animali, e affrontandoli tempestivamente.

Piante e fiori per il freddo

Chi l’ha detto che nei prossimi mesi il giardino debba essere scarno e spoglio? In autunno e inverno, molte piante e fiori possono ancora fiorire e aggiungere colore e bellezza alla propria abitazione, anche all’esterno. Ecco alcuni esemplari adatti anche ai mesi freddi. Le camelie producono fiori vistosi in inverno e in primavera, e sono disponibili in diverse varietà e colori. I ciclamini sono noti per i loro fiori colorati che sbocciano in inverno. Sono piante resistenti al freddo. I viburnum sono arbusti che producono fiori profumati in inverno ed emanano una dolce e delicata fragranza. L'erica è una pianta sempreverde, caratterizzata da fiori piccoli e decorativi.

La cicoria è una pianta erbacea perenne offre fiori azzurri o bianchi in autunno. È resistente e richiede poca manutenzione. Le ellebori, o rose di Natale, fioriscono in inverno, con particolari fiori a forma di coppa, in diverse sfumature: bianco, rosa e viola. Resistono bene al freddo anche la calendula, la primula, la viola del pensiero e la pervinca.

Arredamento outdoor

Arredare il proprio giardino per l'autunno e l'inverno permette di continuare a godere dello spazio all'aperto, creando un ambiente accogliente e invitante anche durante la stagione fredda. Con mobili e accessori adeguati, si possono valorizzare le zone verdi tutto l’anno. Conviene acquistare mobili da esterno resistenti alle intemperie che possano sopportare pioggia, neve e basse temperature. Vanno bene, per esempio, i pezzi e i complementi d’arredo in rattan sintetico, alluminio o legno trattato.

Poi, anche in presenza di dehor o strutture analoghe, si può provvedere ad aggiungere coperture impermeabili al mobilio esterno, per preservarne la durata. Se si amano cuscini e tessili per impreziosire l’arredamento esterno, conviene scegliere quelli realizzati in tessuti resistenti e con imbottiture rinforzate e compatte.

Per mantenere lo spazio all’aperto caldo e confortevole, si potrebbe considerare l'aggiunta di un riscaldatore esterno. Non mancano le possibilità di scelta tra riscaldatori a gas o stufe a infrarossi, per esempio. L'illuminazione gioca un ruolo fondamentale in un giardino invernale. Lanterne o luci decorative aiutano anche a creare un'atmosfera accogliente durante le serate più buie.

