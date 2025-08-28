In Giappone c’è una città che vuole limitare lo smartphone a due ore al giorno

Quella che arriva da questa cittadina del Giappone centrale è una proposta destinata a far discutere: il comune di Toyoake, nella prefettura di Aichi, ha avanzato l’idea di introdurre un limite di due ore al giorno per l’uso dello smartphone da parte dei suoi 69 mila residenti. Scopriamo di più.

La proposta di limitare l’uso dello smartphone

Iniziamo col dire che si tratterebbe della prima misura del genere in Giappone e, come prevedibile, questa proposta ha già acceso un acceso dibattito sulla dipendenza da dispositivi digitali. L’iniziativa, tuttavia, non prevede alcuna sanzione: “Non vogliamo limitare i diritti dei cittadini né imporre obblighi”, ha chiarito il sindaco Masafumi Koki, spiegando che si tratta soltanto di una linea guida per incoraggiare un utilizzo più equilibrato. A questo proposito non sono previste sanzioni per coloro che trasgrediscono.

Gli orari di ‘coprifuoco digitale’

La proposta indica anche una sorta di ‘orari di coprifuoco digitale’: i bambini delle scuole elementari dovrebbero spegnere i telefoni entro le 21, mentre studenti più grandi e adulti entro le 22. Non rientrano nel conteggio delle due ore le attività non di svago, come lo studio online, l’e-learning, o persino la visione di video mentre si cucina o ci si allena. L’obiettivo dichiarato è sensibilizzare la comunità: “Spero che questa diventi un’occasione per le famiglie di discutere sul tempo trascorso davanti agli schermi e sul modo in cui li utilizziamo”, ha detto Koki. Il primo cittadino ha sottolineato come alcuni studenti arrivino perfino a saltare la scuola perché incapaci di staccarsi dallo smartphone, mentre molti adulti sacrificano sonno e vita familiare per restare connessi. Il disegno di legge entrerà in vigore il primo ottobre in caso di approvazione da parte dell’assemblea.

Ma i cittadini sono contrari

Sui social però, molti cittadini hanno criticato l’iniziativa giudicandola irrealistica: “In due ore non si riesce nemmeno a leggere un libro o guardare un film”, ha scritto un utente. In ogni caso, se approvata, la linea guida entrerà in vigore da ottobre, ma nel frattempo la cittadina di Toyoake è già diventata il simbolo di una riflessione più ampia che riguarda l’intero Giappone e non solo: fino a che punto gli smartphone stanno ridisegnando (o rovinando) la vita quotidiana?