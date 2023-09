Giannini: "Dante? È anche un grande regista"

di Stefano

Marchetti

Prima ancora di entrare all’Accademia di arte drammatica, Giancarlo Giannini aveva incontrato Dante per la prima volta all’istituto tecnico: "Ho studiato elettronica, quindi non sono un umanista di formazione, eppure Dante l’ho amato da subito grazie al mio professore di italiano che ci fece leggere e approfondire solo tre canti, i primi tre dell’Inferno. E fu come una rivelazione", ricorda il celebre attore e regista (sei David di Donatello, sei Nastri d’argento, cinque Globi d’oro, una nomination all’Oscar e, dalla scorsa primavera, anche una stella sulla Walk of Fame di Hollywood) che domani alle 17.30, ai Chiostri Francescani di Ravenna, accanto al mausoleo che custodisce le spoglie del Poeta, inaugurerà il festival “Prospettiva Dante“, nuova fioritura della manifestazione promossa dalla Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna con il sostegno della direzione scientifica dell’Accademia della Crusca. "Mentre che la speranza ha fior del verde" è il tema di questa 12ª edizione (fino a domenica 17), un segno di fiducia e di ottimismo in tempi complicati.

Giannini, quali pagine di Dante ci offrirà domani?

"Leggerò la Lettera all’amico fiorentino (del 1315, ndr) in cui Dante rifiuta di tornare a Firenze approfittando di un’amnistia. Avrebbe dovuto riconoscere colpe che non aveva commesso. Non accetta, dice no, “E neppure un pane mi mancherà“, è la sua risposta".

Una lettera dura...

"E molto severa, ma di certo illuminante del temperamento di Dante, un uomo tutto di un pezzo, un combattente che non scendeva a compromessi".

Grande anche in questo?

"Certo, ed eccelso come poeta, il più grande al mondo. E le dirò di più: io in Dante ho sempre visto anche un grande regista".

Ovvero?

"È immaginifico, capace di raccontare per visioni, per figure. Basta aprire una pagina dell’Inferno e ogni verso è come un affresco, una scena: lui l’ha davanti agli occhi e ce la mostra. Se ai tempi di Dante fosse esistito il cinema, sarebbe stato un maestro anche in questo. Certo, per noi oggi trasformare in film la Divina Commedia è difficile: qualche produttore ci ha provato, ma ha dovuto lasciare".

Quali sono i canti che ama di più?

"Il XXVI dell’Inferno, con la figura epica di Ulisse e il suo viaggio di conoscenza, e naturalmente il quinto canto, con Paolo e Francesca, i due grandi amanti, il loro bacio, e il libro “galeotto“. Sono pagine straordinarie".

La poesia è un balsamo anche per i nostri tempi?

"Assolutamente sì. E leggendoli, mi sono reso conto che i grandi poeti, come Dante, Leopardi, Pascoli, sono anche profondi filosofi. Nei testi dei poeti ho sempre trovato i temi eterni e le domande dell’umanità".

E anche le risposte?

"Basta saperle scoprire. Per esempio, quando Dante ci presenta Beatrice, la donna, in realtà ci sta parlando della bellezza e dell’armonia. Il poeta stesso, però, a volte non trova le risposte e rimane stordito da quello che vede: dopo aver conosciuto Paolo e Francesca, le due anime innamorate, cade “come corpo morto“, tanto è preso dall’emozione".

Anche l’attore si emoziona?

"L’attore è sempre un tramite fra i grandi autori e il pubblico che è desideroso di accogliere le parole che l’attore propone. Possono essere anche grandi favole, come quella di Romeo e Giulietta, ma lo spettatore lo sa e lo accetta. L’attore stabilisce sempre una forma di comunicazione. E, oggi più che mai, comunicare è necessario per capirsi meglio".

Non avviene sempre?

"C’è molta superficialità, spesso tanta ignoranza e anche parecchio egocentrismo, per cui si finisce per non comprendersi. Recuperando ancora una volta le parole di un poeta, credo che dovremmo tornare un po’ fanciulli, alla semplicità delle origini, e tutto sarebbe più facile".

E lei ha ancora tante domande?

"Eh, mi piacerebbe vivere 700 anni per conoscere meglio il mondo, ma mi accontento del tempo che mi è stato concesso per vivere. E ogni tanto riprendo Dante, Shakespeare, Leopardi. Con loro non si è mai soli".