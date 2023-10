Il bluff di Gianni Sperti: “Vi presento il mio nuovo amore”

Gianni Sperti è innamorato. Il ballerino, oggi opinionista ormai in pianta stabile di Uomini e Donne, ha annunciato coram populo di avere il cuore impegnato. "Prima che lo leggiate sui vari blog e giornali online preferisco anticiparvelo direttamente qui: sono ufficialmente innamorato".

Una dichiarazione che nella giornata di ieri, martedì 24 ottobre, aveva fatto il giro del web. Gianni Speri è infatti una figura molto nota presso il pubblico che segue il dating show di Maria De Filippi e in tanti lo hanno accusato di non mettere in piazza gli affari propri. Come se la riservatezza fosse una mancanza. E, forse, in un mondo nel quale si tende a mostrare tutto sui social network potrebbe persino esserlo.

Gianni Speri ha da sempre scelto di non mostrare la propria vita privata e di non parlarne apertamente. Per questo motivo la dichiarazione "Sono innamorato" di ieri ha suscitato la curiosità di molti. Che si sono subito lanciati alla caccia della nuova anima gemella dell'opinionista.

Che oggi, però, ha subito chiarito: era tutto un bluff. O, meglio, Gianni Sperti è sì innamorato ma non di un individuo. "Ecco il mio nuovo amore... quello puro e incondizionato. Vi presento Mina" ha scritto l'opinionista di Uomini e Donne sui social network a corredo di una foto che lo ritrae insieme a una cagnolina. Mina, appunto. Il suo nuovo amore.