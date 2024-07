Marianna e Marco Morandi, le rivelazioni sul padre Gianni

Essere figli di personaggi famosi ha pro e contro. Di sicuro non è sempre rose e fiori come alcuni immaginerebbero. È ciò che emerge da varie testimonianze di chi, come genitori, ha artisti e altre figure ben note nell’immaginario collettivo. Ne sanno qualcosa anche Marianna e Marco Morandi, figli di Gianni Morandi e della sua prima moglie, l’attrice e annunciatrice televisiva Laura Efrikian. I due fratelli ne hanno parlato di recente al ‘Corriere della sera’. Morandi ed Efrikian sono stati sposati dal 1966 al 1979.

Educazione rigida

Durante l'intervista, a proposito di un genitore come Morandi – uno dei cantanti più amati del nostro Paese – Marianna e Marco hanno confessato di aver affrontato un percorso terapeutico: crescere all’ombra di un padre così famoso non è stato semplice per loro. Marco ha sottolineato che il problema suo e di sua sorella è che non potevano permettersi di sbagliare. In quanto ‘figli di’, erano costantemente sotto i riflettori pure loro, giudicati per ogni dettaglio, dall’abbigliamento al comportamento. Indubbiamente tutta questa pressione ha condizionato il loro modo di agire.

Carriere

Marianna, a sua volta, ha sottolineato che spesso, durante l’infanzia, lei e Marco hanno sentito la mancanza del padre, spesso in giro per impegni lavorativi. Inoltre Gianni è stato un padre severo e rigoroso. Marianna, inizialmente, aveva intrapreso un percorso legato alla recitazione. Tuttavia, ha raccontato la donna, il padre le diceva che avrebbe dovuto essere la numero uno, al pari di una straordinaria interprete come Monica Vitti. Per Marianna si trattava di aspettative eccessive e così, a un certo punto, ha deciso di ritirarsi. Marco, invece, ha seguito le orme del padre nella musica, un settore in cui era inevitabile il costante paragone con Gianni, tuttavia ritiene che sia stato fatto in modo equilibrato. Ha inoltre riconosciuto che sia lui che la sorella sono partiti fortemente privilegiati.

Teatro

È in preparazione il nuovo spettacolo teatrale di Marianna e Marco Morandi, ‘Benvenuti a casa Morandi’, che andrà in scena alla fine dell'anno per la regia di Pino Quartullo. La rappresentazione dovrebbe condurre gli spettatori in un vero e proprio viaggio nella vita della famiglia Morandi, con telefonate sul palco dai membri della famiglia: dalla madre Laura Efrikian al padre Gianni, passando per Pietro, nato dal secondo matrimonio del cantante con Anna Dan e fratello di Marianna e Marco. A quanto pare dovrebbero esserci anche alcuni contributi da parte dei tre figli di Marco, Leonardo, Tommaso e Jacopo, avuti dall’ex moglie Sabrina Laganà e di Paolo e Giovanni, avuti da Marianna dall’ex compagno Biagio Antonacci.