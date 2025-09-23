Gianni Amelio: "Guerre e tirannie, l’orrore è di nuovo qui"

"Guardi, leggo i giornali e poi sto male un’intera giornata. Per le notizie. Io ho ottant’anni, sono nato quando la seconda guerra mondiale finiva: non ho mai sperimentato l’idea di una guerra futura. L’orrore era alle spalle, eravamo certi che l’umanità non sarebbe caduta nella stessa trappola, che l’umanità si fosse vaccinata, al costo terribile di tante vite umane. E invece non è così. La guerra è sempre più vicina, Gaza e l’Ucraina sono vicine a noi più di quanto pensiamo: e il mondo si sta dividendo in tirannie. Ci sono i tiranni al comando delle più importanti Nazioni al mondo. La democrazia è debole, rischia di soccombere persino come concetto".

È un Gianni Amelio profondamente amareggiato quello che raggiungiamo al telefono. Non per la sua vita personale: riguardo ad essa, è sereno, e lo è anche nella vita professionale. "Ho voglia di fare, più di prima, perché il tempo è sempre troppo poco", dice. È la situazione globale, l’incrociarsi di violenze, eccidi, tensioni internazionali che lo sconvolgono. Amelio oggi sarà premiato alla carriera al Lucca Film Festival.

Il suo film più recente, Campo di battaglia, parla proprio della guerra. "Sì: è ambientato durante la Prima guerra mondiale, ma fa un discorso che non riguarda solo quella guerra. Ho messo in scena una provocazione: per non tornare sul fronte, a rischiare una morte assurda, meglio andarsene via mutilati. Meglio un occhio in meno, della morte sul campo di battaglia. Una morte per una patria che non era neppure sentita come tale".

Lei ha sempre raccontato storie individuali che accoglievano temi universali. In Porte aperte, dal romanzo di Sciascia, parlava della pena di morte nella Sicilia fascista. "Per me, la pena di morte è solo un omicidio voluto dalla legge: la cosa peggiore che possa esserci, anche come esempio. Se è legale uccidere per lo Stato, anche un delinquente si può sentire giustificato a uccidere. La pena di morte non ha mai fatto calare la percentuale di crimini".

Nel suo libro Padre quotidiano racconta l’incontro con Luan, il giovane albanese che poi ha adottato. Che cosa ha scoperto in quel percorso? "Mi ha cambiato la vita, in modo totale e naturale. Lo racconto con totale sincerità nel libro. Durante le riprese del film Lamerica, ho avuto un incontro con un uomo che aveva tanti problemi di salute. Era il padre naturale di Luan: è stato lui a chiedermi di adottarlo. Era una persona che per tutta la vita aveva fatto il minatore, parlava un’altra lingua. Ma nonostante tutto questo mi è diventato amico, e mi ha detto: fai che mio figlio sia tuo figlio".

E lei lo ha fatto. "L’ho fatto, come impegno verso quell’uomo. E ho fatto venire a Roma non solo Luan, ma la sua famiglia, i genitori, il fratello, la moglie del fratello: le prime volte, a tavola, eravamo tredici. E non ci ha portato sfortuna, anzi. È stata la svolta della mia vita".

È il contrario di ciò che è accaduto a lei. Suo padre emigrò in Argentina quando lei era appena nato, e non lo ha rivisto per 16 anni. "Esattamente: io non ho avuto un padre per quindici anni. E ho avuto una madre meravigliosa, giovane, che è morta giovanissima. Ho cercato di essere un padre presente, ciò che non ho avuto io in sorte".

È stato difficile sognare il cinema partendo da un paese della Calabria, Magisano, di pochi abitanti? "È stato un salto enorme. Nel mio paese c’era solo la terza elementare, per fare la quarta bisognava andare in un altro paese. Andare a Roma, laurearsi, fare cinema sembrava un sogno impossibile, un salto sociale incredibile. Eppure ci sono riuscito".

Adesso, a 80 anni, che bilancio traccia della sua vita? "Come regista non lo so: mi giudicherà qualche critico. Ma come persona, come uomo, mi giudico da solo: e il giudizio è positivo".

Ha detto "a questa età non devo più dimostrare niente". Questo le dà una grande libertà? "Esattamente. Ma nel lavoro, mi impegno come se fossi ancora al primo film. Adesso sono al lavoro su un soggetto che mi appassiona come non mai. Ma sono superstizioso, e non ne posso parlare. Però ho intenzione di lavorare finché la salute me lo permetterà".