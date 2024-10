È già finita tra Gianluca Scamacca e Angela Nasti? “Crisi nera, lei è viziata”

Dall’estate all’autunno l’amore tra Gianluca Scamacca e Angela Nasti sembra essere ingiallito come le foglie sugli alberi. La love story sbocciata sotto l’ombrellone, a luglio, tra il bomber dell’Atalanta e la sorella di Chiara avrebbe già giunto il suo epilogo. Sono diversi gli spifferi e gli indizi a sostegno di questa teoria. In primis sui social, dove i due (ormai ex) fidanzati hanno smesso di seguirsi e hanno cancellato da entrambi i profili le foto insieme.

Una situazione già vista qualche mese fa, quando però la coppia attraversò con successo la crisi. La pace, in quel caso, era stata suggellata da un tatuaggio: un sole in versione emoticon, quello che accompagnava tanti dei loro scatti. “Il nostro sole” scriveva il bomber della Nazionale. Con tanto di risposta della minore delle sorelle Nasti: “Splenderà per sempre”. L’ex tronista si era lanciata addirittura nella condivisione di una foto del ragazzo accompagnata dalla caption “La mia anima gemella”.

Ora però il sole, come la loro storia, sembra al tramonto. Una rottura causata da alcuni atteggiamenti dell’influencer non apprezzati dal calciatore. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica sarebbe: "Crisi nera” dovuta al fatto che “lei è viziata".