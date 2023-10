Gianluca Fru dei The Jackal: chi è l’inviato di Pechino Express 2024

Roma, 16 ottobre 2023 – Non c’è dubbio che negli ultimi anni i The Jackal abbiano fatto un vero e proprio salto di qualità, trasformandosi da semplici star del web ad una vera e propria casa di produzione, con diverse collaborazioni e con una presenza sempre più capillare tra social e televisione. Tra di loro uno dei volti più simpatici e riconoscibili è certamente quello di Gianluca Colucci in arte Fru, confermato proprio pochi giorni nel cast di ‘Pechino Express 2024’ in veste di inviato speciale al fianco del conduttore Costantino della Gherardesca. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui e sulla sua prima fatica editoriale.

Chi è Gianluca Fru dei The Jackal: tutte le curiosità

Nato il 13 novembre del 1995, Gianluca Colucci ha frequentato l’Istituto di Istruzione Superiore Archimede nel quartiere di Ponticelli a Napoli dove si è diplomato con il massimo dei voti. Dopo aver tentato la strada della musica, iscrivendosi al Conservatorio di Napoli per approfondire la conoscenza del basso, si appassiona al mondo della recitazione e a partire dal 2016 entra ufficialmente a far parte del collettivo dei The Jackal con il soprannome che oggi tutti conoscono. < span="">Fin da subito diventa uno dei volti più riconoscibili del gruppo (il taglio di capelli aiuta!) e ottiene ruoli di spicco in diversi sketch dei The Jackal e anche in ‘Addio fottuti musi verdi’, pellicola del 2017 diretta da Francesco Capaldo. <>

< span="">Il 2018 invece è uno dei protagonisti del celebre mini film ‘Operazione Sanremo’, un video iper virale con protagonista Pierfrancesco Favino girato nel corso della kermesse canora ligure. Più di recente, Fru è stato uno dei comici partecipanti alla prima edizione di ‘Lol - Chi ride è fuori’, al fianco del collega The Jackal Ciro Priello (il vincitore), venendo eliminato per primo. Prima di diventare inviato di Pechino Express 2024, inoltre, Colucci è stato a sua volta concorrente dell’edizione 2022 dell’avventuroso show, partecipando con la collega “The Jackal” e Aurora Leone nel team degli Sciacalli e classificandosi in terza posizione dietro a Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. Tra le curiosità su di lui ci sono la sua band preferita, i Red Hot Chili Peppers, e il suo animale preferito, il gatto. Forse non tutti sanno, inoltre, che nel 2020 ha avuto la fortuna di prendere parte ad un episodio della nota fiction Rai ‘Don Matteo’.<>

Il libro libro di Fru dei The Jackal

“Riconoscere le bandiere è un gioco ma soprattutto il primo passo per iniziare scoprire il mondo. Adatto a tutte le età, mi auguro accenda in voi la voglia di esplorare, di conoscere e magari vi dia un argomento di cui parlare a tavola con i vostri non amici”: è con queste parole via social che il comico ha presentato il suo primo vero libro, ‘Come imparare tutte le bandiere del mondo con il metodo Fru’, uscito lo scorso 10 ottobre per Mondadori. Il libro, dunque, vuole rappresentare un’occasione per conoscere le culture e le tradizioni dei Paesi fuori dall’Italia, molti dei quali nascondono proprio nelle loro bandiere piccoli dettagli e indizi che raccontano la loro suggestiva storia.