Lutto per Gian Maria Sainato: il padre muore in mare

Un lutto improvviso ha colpito la famiglia di Gian Maria Sainato, modello e concorrente dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. La tragedia si è consumata la mattina di oggi, martedì 29 agosto, a Sapri nel golfo di Policastro in Campania.

Il corpo di un uomo è stato notato da un bagnante, che si è accorto di qualcosa che galleggiava in mare. Il corpo è stato immediatamente recuperato e portato sulla spiaggia, ma per quell'uomo di 59 anni non c'è stato niente da fare. Neppure le manovre di rianimazione sono servite a riportarlo alla vita.

Quell'uomo era Andrea Sainato, 59 anni, padre proprio di Gian Maria. Da una prima ricostruzione, pare che Andrea Sainato si fosse tuffato in acqua nonostante il mare mosso. Non si esclude chel'uomo possa essere stato colto da malore per lo sforzo di rientrare a riva. La tragedia ha scosso la famiglia di Gian Maria Sainato e proprio al modello sono giunti moltissimi messaggi di affetto e cordoglio via social network anche da fan che hanno voluto fargli sentire la loro vicinanza in questo momento così difficile.

Gian Maria Sainato era arrivato all’Isola dei Famosi da volto semisconosciuto, visto che la sua attività ha sempre riguardato prettamente moda e social network. Nel corso delle puntate il pubblico ha imparato a conoscerlo e anche ad apprezzarlo, nonostante il suo coinvolgimento in alcune discussioni con altri naufraghi.