Giambruno contro il ministro tedesco: “In Italia fa troppo caldo? Stai a casa tua”

Roma, 27 luglio 2023 – Risponde a muso duro Andrea Giambruno, il conduttore di Diario del giorno su Rete 4 e compagno della premier Giorgia Meloni, contro il ministro tedesco della Sanità, Karl Lauterbach che alcuni giorni fa in visita in Italia sui social aveva commentato con preoccupazione l’ondata di caldo africano in Europa meridionale: “Ucciderà il turismo in Europa del Sud”. “Sono 20-30 anni che in qualche modo i tedeschi ci devono spiegare come dobbiamo vivere noi. E se non ti sta bene te ne stai a casa tua”, l’affondo del conduttore Mediaset nel corso della sua trasmissione.

I tweet del ministro

Lauterbach, che è un medico epidemiologo, candidato alle ultime elezioni tedesche con la Spd, nel primo tweet sull'Italia il 13 luglio aveva scritto: “Sono arrivato oggi a Bologna, Italia, ora si parte per la Toscana. L’ondata di caldo qui è spettacolare. Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine. Il cambiamento climatico sta distruggendo l‘Europa meridionale. Un’era volge al termine”. A seguire il commento sulla tappa romana “Sono comunque arrivato a Roma. 36 gradi, un po’ di vento. Va bene. Dopo i Caravaggio nella fresca Galleria Borghese, ora Fontana di Trevi”.

Nessuna crisi climatica secondo Giambruno

Non è la prima volta che Giambruno minimizza sulle conseguenze della crisi climatica. “Oggi è il grande giorno del grande caldo torrido e qualcuno si chiede se sia una novità che nel mese di luglio si raggiungano queste temperature. Secondo noi non è poi una grande notizia, però in effetti si continua a parlarne e dibattere”, diceva il 18 luglio il compagno della presidente del consiglio in questi giorni in visita alla Casa Bianca. Sempre ieri in trasmissione il conduttore ha mostrato un articolo del 1967 in cui si sosteneva che gli eventi climatici estremi estivi non sarebbero una affatto una novità.