"Gialappa's Show: la solita gabbia di matti su Tv8 e SkyUno"

Dalla cantina della tv arriva una bottiglia millesimata: il Gialappa’s Show su Tv8 (e SkyUno) che tanto bene aveva fatto nella scorsa stagione. Si parte lunedì alle 21,30 per 8 puntate (altre 8 in primavera), formula collaudata che non tradisce. D’altronde in tv non sono rimase molte trasmissioni comiche: le comparsate carsiche di Zelig e poi Lol, che dai Gialappi non è molto ben visto. "Se lasciamo che sia Lol il paradiso della comicità, allora..." sbuffa Marco Santin, uno del trio, anzi del duo, visto che Carlo Taranto si è pensionato da tempo. I Gialappa’s la chiamano satira, forse di costume. A orchestrare c’è ancora il Mago Forest, per fortuna. "Ho avuto offerte dell’Arabia che però ho rifiutato. Sono riuscito a trasformare la mia passione in un lavoro. Ho sempre voluto fare il coglione e adesso è il mio mestiere". Lo show è una ridda di personaggi strambi: "Per fare il nostro spettacolo abbiamo bisogno di cretini", svela Marco Gherarducci. E qui i cretini non mancano, artisticamente parlando.

C’è Ubaldo Pantani che, nelle vesti di Flavio Insinna, conduce un programma indimenticabile: Quattro funerali. C’è Antonio Ornano, allenatore di una squadra giovanile di calcio che professa di essere “educatore“ prima di tutto e poi si lascia andare a scurrili intemperanze. C’è Toni Bonji nelle vesti di un medico salutista che ti insegna a raggiungere il benessere in 5 passi: "Proprio 5 al giorno. Il giorno seguente 6, poi 7, fino ad arrivare gradualmente ai 10mila". Edoardo Ferrario (splendido stand upper da palco) presenta nuove improbabili app, come “Sciolto“ che si propone di consegnare a domicilio il gelato, trasportato rigorosamente – in ossequio alla green economy – da fattorini che si muovono soltanto a piedi.

Della vecchia edizione immancabili gli sketch di Sensualità a corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino, così come Brenda Lodigiani alias Ester Ascione, Valentina Barbieri torna nella parodia di Ilary Blasi, ma si esibirà anche nella nuova imitazione di Madame.

Resta Alessandro Betti col suo scombinato fachiro Tandoori. Da Made in Sud arrivano Gigi e Ross. Per la categoria parodia non mancha una Tentescion Ailand. A ogni puntata Forest sarà affiancato da una donna: si comincia con Ellen Hidding antico amore dei Gialappi (in tempi remoti condusse Mai dire gol – "Poveretta, era riuscita a rifarsi una vita", ha detto Forest), e a seguire? "Credo che dopo sarà la volta di Ursula von der Leyen" (sempre Forest). Più serio Marco Santin: "Avremmo chiamato volentieri Miriam Leone e Federica Pellegrini, ma sono impegnate in cose più importanti (sono incinte, ndr)". Probabili ospiti Virginia Raffaele e Lucia Ocone. Insomma il Gialappa’s Show resta la solita, gustosa gabbia di matti. "Lavorare è un’altra cosa", ammette Marco Santin. "Quando a scuola a mio figlio hanno chiesto cosa facesse il papà, lui ha risposto: Niente".