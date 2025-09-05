Giacomo Puccini e ’La Nazione’. L’intimità del Maestro raccontata dal suo quotidiano

Dopo l’anteprima nell’autunno 2024 al complesso monumentale di Vicolo Valdina della Camera dei Deputati a Roma e le tappe di Lucca e Pisa, la mostra che La Nazione dedica a Giacomo Puccini approda a Firenze, città che ebbe un ruolo significativo nella carriera e nella vita del Maestro.

L’esposizione – inagurata mercoledì 3 settembre – sarà ospitata a Palazzo Vecchio, nella suggestiva Sala d’Arme fino al 10 settembre, con ingresso gratuito. Il percorso espositivo, curato dal giornalista Maurizio Sessa, propone un viaggio intimo e documentato nell’universo pucciniano attraverso 36 pannelli che raccontano, con articoli, immagini, documenti e materiali d’epoca, il rapporto tra il compositore e il quotidiano La Nazione.

La rassegna, allestita dal 2024, intende celebrare la doppia ricorrenza: il centenario della scomparsa del Maestro e il 165° anniversario della fondazione del giornale. Un legame profondo e duraturo, testimoniato dalla ricchezza di materiali d’archivio che diventano oggi patrimonio condiviso. La mostra è realizzata con il Patrocinio del Comune di Firenze e in collaborazione con il Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane, presieduto dal Maestro Alberto Veronesi.

Tra le riproduzioni di documenti più significativi in esposizione, le lettere inviate da Puccini a due amici fiorentini, il Marchese Piero Antinori e il Conte Giuseppe della Gherardesca, conservate nell’archivio della famiglia Antinori; il certificato di battesimo del compositore, proveniente da Lucca; locandine e recensioni delle prime fiorentine, dalla Manon Lescaut del 1894 al Teatro Pagliano fino alla Turandot rappresentata postuma al Politeama nel 1927 costumi storici, come quello della Turandot del 1940 (Archivio Storico Fondazione Cerratelli); la mappa dei viaggi che portarono Puccini sui più grandi palcoscenici internazionali.

L’esposizione, a ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30.