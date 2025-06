Giacomo Lariccia, Noa e Mira Awad: un inno alla coesistenza con ‘Candela nell’Oscurità’

Dal 13 giugno 2025, le radio di tutto il mondo trasmettono le note di Candela nell’oscurità, il nuovo singolo del cantautore italiano Giacomo Lariccia, realizzato in collaborazione con due icone della musica mediorientale, Noa e Mira Awad. Disponibile in streaming dal 6 giugno, questo brano non è solo una canzone, ma un manifesto di pace, coesistenza e speranza, cantato in italiano, arabo ed ebraico. Con un messaggio universale e una produzione che attraversa continenti, Candela nell’oscurità si candida a diventare un inno per un mondo migliore, in un momento storico segnato da conflitti e divisioni.

Un incontro di anime e culture

Giacomo Lariccia, cantautore italiano residente a Bruxelles e tre volte finalista al Premio Tenco, ha sempre portato con sé un'anima errante, capace di attraversare confini geografici e culturali. La sua passione per il Medio Oriente, una regione che definisce "tristemente al centro delle cronache mondiali", lo ha spinto a creare un progetto che va oltre la musica. Candela nell’oscurità nasce dall’ispirazione di un concerto berlinese in cui Noa e Mira Awad hanno condiviso il palco, interpretando Think of Others, una canzone di Mira Awad basata su una poesia del celebre poeta palestinese Mahmoud Darwish.

Colpito dalla forza evocativa di quel brano, Lariccia ha deciso di tradurlo in italiano, preservando il suo messaggio di coesistenza e solidarietà. Ma non si è fermato qui: ha coinvolto Noa e Mira Awad per reinterpretare la canzone insieme a lui, in un trittico linguistico che unisce italiano, arabo ed ebraico. “Con questa canzone, insieme a Noa e Mira, voglio condividere con voi una proposta di coesistenza, di umanesimo, di solidarietà,” ha dichiarato Lariccia. “Un invito a provare ad essere, ciascuno nella propria vita, una candela che illumina le oscurità del mondo.”

Una produzione transcontinentale

La realizzazione di Candela nell’oscurità è stata un’impresa tanto ambiziosa quanto simbolica. Le registrazioni si sono svolte in tre città diverse – Bruxelles, Londra e Tel Aviv – superando ostacoli tecnici e logistici per unire le voci di tre artisti che rappresentano culture diverse ma accomunate da un unico ideale. Il brano, che sarà incluso come bonus track nel prossimo album di Lariccia, Canzoni nella tormenta (in uscita nell’autunno 2025), è un esempio di come la musica possa diventare un ponte tra mondi apparentemente lontani.

Il videoclip, disponibile su YouTube, amplifica ulteriormente il messaggio del brano. Accanto alle immagini delle sessioni di registrazione, il video include frammenti di realtà mediorientali che incarnano speranza: scuole, teatri, accademie di musica e iniziative culturali che promuovono il dialogo tra ebrei e arabi. Lariccia ha voluto rendere omaggio a chi, ogni giorno, costruisce ponti attraverso l’arte e l’educazione, dimostrando che la coesistenza è possibile anche nelle situazioni più difficili.

Le voci della pace

Le collaborazioni con Noa e Mira Awad non sono casuali. Entrambe sono figure di spicco non solo per il loro talento musicale, ma anche per il loro impegno come attiviste per la pace. Noa, nome d’arte di Achinoam Nini, è una delle artiste israeliane più amate al mondo. Con una carriera che l’ha vista esibirsi alla Carnegie Hall, alla Casa Bianca e per tre Papi, Noa è un simbolo di dialogo tra israeliani e palestinesi. Le sue radici, che spaziano dallo Yemen a Israele fino agli Stati Uniti, si riflettono nella sua musica, che fonde influenze globali con un messaggio universale di armonia.

Mira Awad, cantante e attrice palestinese con cittadinanza israeliana, è altrettanto impegnata nel promuovere la coesistenza. Cresciuta in una famiglia di attivisti, Mira ha sempre sostenuto i diritti delle donne, la parità per i palestinesi in Israele e la consapevolezza ambientale. La sua musica, che spazia dalla tradizione araba a influenze occidentali come i Pink Floyd e Joni Mitchell, è un esempio di “Arabic Fusion”, un genere che unisce Oriente e Occidente in un dialogo sonoro unico. La sua partecipazione all’Eurovision 2009 insieme a Noa, con il brano There Must Be Another Way, ha segnato un momento storico di collaborazione tra due artiste che rappresentano culture diverse.

Un messaggio universale

Candela nell’oscurità si chiude con un verso potente, ripetuto in italiano, arabo ed ebraico: “Io vorrei essere una candela nell’oscurità”. Queste parole, tratte dalla poesia di Mahmoud Darwish, sono un invito a guardare oltre le divisioni, a cercare la luce anche nei momenti più bui. La scelta di cantare in tre lingue non è solo un gesto artistico, ma un simbolo di unità e dialogo, un modo per dimostrare che la musica può superare barriere culturali e politiche.

Il brano si inserisce nel contesto del prossimo album di Lariccia, Canzoni nella tormenta, prodotto da Antonio Gramentieri (Don Antonio). Questo disco, che uscirà nell’autunno 2025, rappresenta un’evoluzione nella carriera del cantautore, che per la prima volta intreccia l’italiano con il francese, reinterpretando classici della chanson d’oltralpe. La collaborazione con Noa e Mira Awad si affianca a questa esplorazione di nuove sonorità, rafforzando il legame di Lariccia con il Levante e il suo impegno per la pace.

Un ponte tra musica e impegno sociale

Giacomo Lariccia non è nuovo a progetti che uniscono musica e riflessione sociale. Le sue canzoni, apprezzate dall’Accademia della Crusca e citate in libri sulla lingua italiana, sono spesso un viaggio tra culture e linguaggi. La sua esperienza come “cantautore errante” lo ha portato a esibirsi in Europa, oltre l’Atlantico e nel Mediterraneo, portando con sé un messaggio di apertura e dialogo. In Candela nell’oscurità, questo messaggio trova la sua espressione più compiuta, grazie anche alla collaborazione con due artiste che condividono la sua visione.

Noa e Mira Awad, con le loro carriere straordinarie e il loro impegno per la pace, aggiungono profondità e autenticità al progetto. La loro presenza non è solo un valore aggiunto dal punto di vista musicale, ma anche una testimonianza della possibilità di costruire un futuro migliore attraverso l’arte. Come sottolinea Lariccia, il brano è un invito a “provare ad essere una candela” nella propria vita, un piccolo gesto di luce che può illuminare anche le oscurità più profonde.

Candela nell’oscurità è dunque ben più di una canzone: è un progetto che unisce musica, poesia e impegno sociale in un messaggio di speranza e coesistenza. Con la sua melodia coinvolgente e il suo testo multilingue, il brano di Giacomo Lariccia, Noa e Mira Awad si rivolge a un pubblico globale, invitandolo a riflettere sul potere dell’arte come strumento di dialogo. In un mondo segnato da conflitti, questa collaborazione è un faro di luce, un promemoria che anche nei momenti più difficili c’è spazio per la bellezza e la solidarietà.