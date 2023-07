Giacomo Giorgio: “Sogno uno spin-off di Mare Fuori tutto su Ciro”

Giffoni Valle Piana (Salerno), 23 luglio - Giacomo Giorgio al Giffoni Film Festival. Per tutti è Ciro, uno dei personaggi più amati della serie tv Rai 'Mare Fuori', morto in uno degli scorsi episodi ma da tutti atteso a ogni nuova stagione se non nei flashback degli altri protagonisti, addirittura in un improbabilissima _ ma sempre auspicata _ “resurrezione”. L'attore napoletano, 25 anni, che ha dato più di una prova del suo talento, sarà comunque preso in altre serie tv: 'Per Elisa' e 'Noi siamo leggenda' (una coproduzione Rai e Prime Video). E non solo. I fan lo vedranno anche in 'Sara', una nuova fiction per Netflix (adattamento dalla serie di libri gialli di Maurizio De Giovanni) accanto a Teresa Saponangelo. Inoltre, da gennaio sarà in un'altra serie tv cult per la Rai, 'Doc - nelle tue mani' con Luca Argentero.

Mostrare e raccontare la verità e la giustizia in 'Per Elisa' sul Caso Claps è stata per Giacomo Giorgio una grande responsabilità. "Interpretare una persona reale e non un personaggio di finzione (il fratello di Elisa Claps, ndr) è stato molto difficile per la delicatezza dell'argomento", ha detto l'attore nell'incontro con i ragazzi di Giffoni. "Il mio personaggio preferito? senza dubbio Ciro di 'Mare Fuori', che _ ha confermato l’attore _ sarà presente nella nuova stagione sotto forma di flashback”. "Ho sempre voluto fare un supercattivo e mi piacerebbe fare uno spin off solo su di lui", ha svelato poi Giacomo. Sulla serie 'Io sono leggenda', in cui dei ragazzi scoprono di avere dei superpoteri, non ha potuto raccontare molto ma "il mio personaggio scoprirà i superpoteri non in maniera del tutto banale e che la chiave di lettura della serie sarà diversa ed originale", ha detto “Ciro”.