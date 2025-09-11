I ghiacciai delle Alpi hanno perso in 60 anni una superficie pari al Lago di Como

ll surriscaldamento terrestre continua a colpire anche le Alpi con effetti sempre più marcati: negli ultimi sessant’anni è infatti scomparsa una superficie glaciale di oltre 170 chilometri quadrati, pari all’intera estensione del Lago di Como.

Il nuovo dato fotografa con drammaticità la fragilità della montagna e la velocità con cui i ghiacciai alpini stanno sciogliendosi, mentre anche il permafrost - il terreno ghiacciato in profondità - mostra crescenti segni di degrado per il significativo aumento delle temperature indotto dal cambiamento climatico.

Otto ghiacciai sotto osservazione

A lanciare l’allarme è la Carovana dei ghiacciai 2025 di Legambiente, in collaborazione con la Fondazione glaciologica italiana e Cipra Italia, che tra il 17 agosto e il 2 settembre ha monitorato lo stato di salute di otto ghiacciai lungo l’arco alpino. Cinque in Italia: Adamello e Ventina (Lombardia), Solda (Alto Adige), Bessanese e Ciamarella (Piemonte). Due in Germania: lo Schneeferner e l’Höllentalferner, entrambi sulla Zugspitze, la montagna più elevata del Paese (2.962 metri). Uno in Svizzera: il gigantesco Aletsch, nei cantoni Berna e Vallese, il più esteso ghiacciaio delle Alpi.

Gli esperti hanno registrato ovunque lo stesso, preoccupante fenomeno: arretramento della fronte glaciale (cioè della parte più bassa), con una conseguente riduzione della superficie ma anche dello spessore, instabilità dei versanti e formazione di nuovi ecosistemi nei vuoti lasciati dal ghiaccio.

Unica eccezione: il ghiacciaio tedesco Hollentalferner, che mostra un’inattesa capacità di resistenza al pari di quella rilevata da altre osservazioni per il Montasio, in Friuli.

Quelli più a rischio

Tra i ghiacciai osservati dalla Carovana 2025, quelli in maggiore difficoltà sono anche i più emblematici. A partire dal Solda, nel gruppo Ortles-Cevedale, dove è stato certificato un arretramento di ben 26 metri rispetto al 2024, accompagnato da colate detritiche, crolli, formazioni di ghiaccio morto e rock glacier (blocchi misti di roccia e ghiaccio).

Il Bessanese, in Piemonte, è invece passato dai 1,75 km² della metà dell’Ottocento agli attuali 0,3 km², con una perdita di 3,9 milioni di metri cubi di volume solo tra il 2010 e il 2023. Qui, le morene hanno lasciato spazio a laghi glaciali.

Anche il Ventina (Lombardia) è segnato da colate detritiche dovute a piogge alluvionali e dalla presenza di ghiaccio morto che rende instabile la morena laterale.

Un fenomeno comune è poi “l’oscuramento” dei ghiacciai: sempre più spesso le superfici diventano nere, ricoperte da detriti e rocce che accelerano la fusione, riducendo la capacità riflettente della neve e del ghiaccio.

L’emergenza è ora

Come intuibile, la scomparsa della superficie di ghiaccio sulle Alpi non è solo una questione paesaggistica: ha ripercussioni profonde sulla stabilità dei versanti, sugli ecosistemi e sulle comunità a valle.

“Anche quest’anno con la Carovana dei ghiacciai”, ha dichiarato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, “abbiamo portato in primo piano gli effetti evidenti della crisi climatica in alta quota. Dati ed evidenze che ci portano nuovamente a chiedere con urgenza azioni di mitigazione, puntando sulle energie rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni climalteranti, e interventi di adattamento attraverso un piano nazionale con misure e azioni efficaci”.

Senza un cambio di rotta immediato, il “tesoro bianco” delle Alpi rischia di diventare presto solo un ricordo, con conseguenze irreversibili per l’ambiente e quindi anche per l’uomo.