Ghali spiazza con ‘Maneskin’: le accuse di misoginia e i fan della band sul piede di guerra

Milano, 14 marzo 2025 – Mai dormire se si è fan di Ghali. Il nuovo singolo arriva nella notte e turba i sonni di molti. A partite dal titolo, ‘Maneskin’. Avete presente ‘Casa mia’ (Sanremo 2024), o l’ultimo lavoro, ‘Niente panico’? Con la canzone rilasciata stanotte il rapper milanese cambia completamente direzione e torna alla trap. Il beat diventa sincopato, il contenuto si adegua, il linguaggio si abbassa. E le “tr..e” finiscono nel ritornello, che solleva più di una polemica sui social.

Non c'è né fratello né khoya Qua quando c'è il soldo, c'è sempre il demonio (Sto) Non ho bisogno di una troia Sono ciò di cui una troia ha bisogno (Sto) Un altro giro di boa Sto nella mia bolla, sto nella mia woah (Sto) Lei c'ha sempre più voglia E quando c'ha voglia, mi trova d'accordo (Okay).

“Non ci stiamo soffermando abbastanza sullo slur misogino del testo della nuova canzone di Ghali – sbotta Anna su X – No, non va bene e non bisogna accettarlo solo perché è lui”.

Non è l’unico passaggio incriminato. "Lei è lesbo, ma per me fa un'eccezione (Ah)”, si ascolta qualche vero più in là. E qualcuno rimprovera: “Adesso Ghali lo stesso rispetto che pretendi verso le persone nere usalo verso le donne, e aggiungerei le lesbiche, altrimenti non sei meglio di un Tony qualunque”. Per @LaTerrondiva, Ghali è “retrocesso a tipo il 2015”. “Grazie Ghali per averci ricordato che, alla fine del giorno, sei un uomo anche tu”, fa eco un’altra utente. E c’è chi intenderebbe riportare tutti con i piedi per terra. “Sì ma certa gente ogni tanto non si ricorda che Ghali è un trapper e non solo quello della Palestina libera”. E “Mi duole dirlo ma questo è il Ghali vero, non quello che chiamate babygirl”.

I Maneskin e Lugi Mangione

Veniamo al capitolo Maneskin: ecco il passaggio che chiarisce il titolo del testo.

Mi sento il prossimo tipo di Kylie Ho gli occhi sempre più chinese (Ah) Sto vestendo la mia stylist (Ah) Mi sto sciogliendo come i Maneskin (Ah, ah) Oggi mi sento depresso, sto andando da Goyard (Uah) Non so fare la cravatta, mi serve un tutorial

‘Sciogliersi come i Maneskin’. Cosa intende? Perdere l’identità, la motivazione? Forse solo lui può dirlo, ma ecco la schiera di fan di Damiano & Co sussultare per aver scomodato ‘La Band’. Il dito messo nella piaga, si potrebbe pensare. “Mi spiegate che c...o significa quello che ha fatto Ghali? – si legge su un account X – Che c'entrano i Maneskin con quel testo che io trovo ....( non posso dirlo ma sentitelo e poi mi dite )”. E’ una delle reazioni più contenute.

Un altro pezzo del brano è finito sotto la lente dei social.

Fumo hash, vola come un dragone Testa come una pentola a pressione Prendo testa come Luigi Mangione Lei è lesbo, ma per me fa un'eccezione

Della lei “lesbo” abbiamo già detto. Del riferimento all’hashish c’è poco da dire: non è un segreto che la trap sia nata nei sobborghi Usa, mercato di stupefacenti. In slang trapping significa spaccio. E Luigi Mangione? C’è chi non digerisce neanche il riferimento al ragazzo incriminato per l’omicidio del big delle assicurazioni americane Brian Thompson, diventato per molti, negli States e non solo, un eroe dei nostri tempi. Ma anche Ghali ha i suoi difensori: “Non bisogna prendere tutto sul serio – ammonisce Luisa – Ghali menziona un sacco di cose che sono di tendenza. E’ semplicemente un modo per arrivare al pubblico. Per esempio, cita Mangione ma non vuol dire che ucciderà qualcuno”.