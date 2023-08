Gessica Notaro lancia il Progetto Agata in difesa delle donne

Nel gennaio del 2017 Gessica Notaro, classe 1990, originaria di Rimini, finalista a Miss Italia nel 2007, ha subito una brutale aggressione da parte del suo ex, Jorge Edson Tavares. La loro relazione era terminata da poco.

L’attacco

Durante quell’agguato, Tavares ha sfregiato Gessica gettando sul suo volto dell’acido e provocandole gravi ferite e danni permanenti. Da allora la Notaro, oltre a portare avanti attività imprenditoriali, è diventata una delle più note attiviste in Italia contro la violenza di genere.

Progetto Agata

Attualmente, in particolare, Gessica sta lanciando il progetto Agata. L’iniziativa, portata avanti in collaborazione con Luciano Ponzi Investigazioni e Sicurezza e alla Fondazione Puzzilli, dà la possibilità alle donne, anche a coloro che hanno già denunciato qualcuno per violenza e abusi, di essere affiancate da un network di sentinelle, investigatori e professionisti che possano difenderle a vario titolo. Si tratta di figure importanti che possono aiutare anche le stesse Forze dell’Ordine a fermare stalker e aggressori.

A Disneyland Paris

Sempre a fronte del suo impegno come attivista, Gessica Notaro, di recente, è entrata a far parte di un team speciale, quello di 13 persone scelte per realizzare una campagna promozionale fatta di notte nel parco giochi Disneyland Paris. Gessica è stata l’unica italiana scelta per festeggiare in questo modo il primo anniversario della nascita dell’area a tema, all’interno del Disneyland parigino, dedicata ai film dei supereroi Marvel. A condividere questa avventura con Gessica c’erano altri dodici individui che, come la Notaro, nel momento più difficile della loro esistenza – per una malattia, per un incidente, per un’ingiustizia – hanno dovuto sfoderare i loro superpoteri, tirando fuori la grinta, la determinazione e la forza per riscattarsi e riprendere in mano le redini della propria vita.

‘Ballando con le stelle’

Nel 2018 Gessica Notaro ha partecipato all’edizione di quell’anno, vinta da Cesare Bocci con Alessandra Tripoli. La Notaro, in coppia con Stefano Oradei, si è classificata al terzo posto a pari merito con Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. Secondi Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina.

Vita privata

Nel 2019, a Fieracavalli a Verona, Gessica ha conosciuto Filippo Bologni, uno dei cavalieri azzurri selezionati per la Coppa del Mondo di salto a ostacoli tenutasi a Göteborg nel 2021. È stato un colpo di fulmine. A unirli ha contribuito anche la passione condivisa per l’equitazione. La Notaro, infatti, si cimenta nella disciplina equestre del salto ad ostacoli. Alla fine del 2022, sempre a Fieracavalli, nella cittadina veneta, dove era cominciata la loro storia, poco prima dell’inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, Bologni ha chiesto pubblicamente la mano di Gessica, che ha detto sì, inginocchiandosi davanti a lei e tirando fuori l’anello tra lo stupore e l’emozione generale.