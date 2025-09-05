Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giorgio ArmaniImpero ArmaniGuerra Ucraina RussiaQualificazioni mondialiOrari F1Vuelta 2025
Acquista il giornale
MagazineGerry Scotti batte De Martino per il terzo giorno consecutivo
5 set 2025
REDAZIONE MAGAZINE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Magazine
  3. Gerry Scotti batte De Martino per il terzo giorno consecutivo

Gerry Scotti batte De Martino per il terzo giorno consecutivo

Anche giovedì La Ruota della fortuna su Canale 5, nel prime time, ha avuto ascolti tv superiori ad Affari Tuoi su Rai 1, trasmissione condotta da Stefano De Martino rivelazione della scorsa stagione televisiva

Nella guerra degli ascolti tv, Gerry Scotti con La ruota della fortuna su Canale 5 ha superato per il terzo giorno consecutivo Stefano de Martino con Affari tuoi su Rai 1

Nella guerra degli ascolti tv, Gerry Scotti con La ruota della fortuna su Canale 5 ha superato per il terzo giorno consecutivo Stefano de Martino con Affari tuoi su Rai 1

Per approfondire:

Roma, 5 settembre 2025 – Gerry Scotti fa tris e per il terzo giorno consecutivo la sua trasmissione, La ruota della fortuna, ha la meglio sulla concorrenza Rai con Affari Tuoi di Stefano De Martino. Alla terza sfida tra Rai 1 e Canale 5, Gerry Scotti vince infatti ancora sui pacchi di Stefano De Martino.

La terza puntata di Affari tuoi su Rai 1 è stata vista da 4 milioni di spettatori con il 22.65% di share mente La ruota della fortuna ha raggiunto i 4 milioni 372mila spettatori con il 24%.

Un tris che arriva dopo che nel giorno precedente, mercoledì, La Ruota della Fortuna aveva raccolto su Canale 5 una media di 4 milioni 109mila telespettatori pari al 23% di share, mentre Affari Tuoi su Rai1 3 milioni 993mila pari al 22.4%. Stesso risultato l’altroieri quando i due game show avevano registrato rispettivamente il 24.2% e il 22.6% di share.

Un piccolo “miracolo” come lo ha definito Pier Silvio Berlusconi visto che de Martino e i suoi pacchi erano stati i dominatori assoluti del prime time (la fascia che viene subito dopo il Tg delle 20) dell’anno scorso. Un successo che mercoledì ha addirittura spinto Pier Silvio Berlusconi, ceo di Mediaset, a “un’incursione” a sorpresa durante la trasmissione di Gerry Scotti. “Io sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto. Avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo”, ha detto dopo aver abbracciato il conduttore. “Quindi, tutte le persone coinvolte si meritano il mio e il nostro grande applauso. Bravi. Prova di lavoro, e aggiungo io di coraggio, straordinaria. Abbiamo scritto un pezzettino di storia della nuova televisione e fatto una cosa che non era mai stata fatta. La seconda cosa che devo fare, che voglio fare, è ringraziare Gerry, perché questo signore si è convinto e ha avuto il coraggio, la professionalità e la forza per affrontare questa sfida, che diciamolo chiaro, era ed è una grandissima sfida. Gli abbiamo chiesto di fare l'impossibile, ciò che sembrava non fattibile. Lui ha accettato, ci ha creduto, mi ha e ci ha seguito e oggi portiamo a casa dei risultati che onestamente…”.

"Certo – ha ammesso Peri Silvio Berlusconi – la sfida è lunga e dobbiamo essere lucidi e stare tranquilli... Ma sono molto al di sopra delle nostre aspettative. Voglio ringraziare insieme a Gerry anche Samira perché è stata veramente una scoperta. Ultima cosa, noi siamo orgogliosi di questo prodotto ma non solo perché è un bel prodotto televisivo e perché fa degli ottimi ascolti, ma anche perché i nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l'amore per la lingua italiana. È un gioco che oltre che essere divertente è anche istruttivo. Quindi ragazzi: orgogliosi! Grazie. Gerry, Samira, tutti i professionisti Mediaset e Endemol, grazie di cuore. Lavoro meraviglioso. Buon lavoro, vi voglio bene”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata