Gerry Scotti batte De Martino per il terzo giorno consecutivo

Roma, 5 settembre 2025 – Gerry Scotti fa tris e per il terzo giorno consecutivo la sua trasmissione, La ruota della fortuna, ha la meglio sulla concorrenza Rai con Affari Tuoi di Stefano De Martino. Alla terza sfida tra Rai 1 e Canale 5, Gerry Scotti vince infatti ancora sui pacchi di Stefano De Martino.

La terza puntata di Affari tuoi su Rai 1 è stata vista da 4 milioni di spettatori con il 22.65% di share mente La ruota della fortuna ha raggiunto i 4 milioni 372mila spettatori con il 24%.

Un tris che arriva dopo che nel giorno precedente, mercoledì, La Ruota della Fortuna aveva raccolto su Canale 5 una media di 4 milioni 109mila telespettatori pari al 23% di share, mentre Affari Tuoi su Rai1 3 milioni 993mila pari al 22.4%. Stesso risultato l’altroieri quando i due game show avevano registrato rispettivamente il 24.2% e il 22.6% di share.

Un piccolo “miracolo” come lo ha definito Pier Silvio Berlusconi visto che de Martino e i suoi pacchi erano stati i dominatori assoluti del prime time (la fascia che viene subito dopo il Tg delle 20) dell’anno scorso. Un successo che mercoledì ha addirittura spinto Pier Silvio Berlusconi, ceo di Mediaset, a “un’incursione” a sorpresa durante la trasmissione di Gerry Scotti. “Io sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto. Avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo”, ha detto dopo aver abbracciato il conduttore. “Quindi, tutte le persone coinvolte si meritano il mio e il nostro grande applauso. Bravi. Prova di lavoro, e aggiungo io di coraggio, straordinaria. Abbiamo scritto un pezzettino di storia della nuova televisione e fatto una cosa che non era mai stata fatta. La seconda cosa che devo fare, che voglio fare, è ringraziare Gerry, perché questo signore si è convinto e ha avuto il coraggio, la professionalità e la forza per affrontare questa sfida, che diciamolo chiaro, era ed è una grandissima sfida. Gli abbiamo chiesto di fare l'impossibile, ciò che sembrava non fattibile. Lui ha accettato, ci ha creduto, mi ha e ci ha seguito e oggi portiamo a casa dei risultati che onestamente…”.

"Certo – ha ammesso Peri Silvio Berlusconi – la sfida è lunga e dobbiamo essere lucidi e stare tranquilli... Ma sono molto al di sopra delle nostre aspettative. Voglio ringraziare insieme a Gerry anche Samira perché è stata veramente una scoperta. Ultima cosa, noi siamo orgogliosi di questo prodotto ma non solo perché è un bel prodotto televisivo e perché fa degli ottimi ascolti, ma anche perché i nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l'amore per la lingua italiana. È un gioco che oltre che essere divertente è anche istruttivo. Quindi ragazzi: orgogliosi! Grazie. Gerry, Samira, tutti i professionisti Mediaset e Endemol, grazie di cuore. Lavoro meraviglioso. Buon lavoro, vi voglio bene”.