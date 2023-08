‘Georgie’, la parodia di Barbie con Giorgia Meloni e i politici italiani

Roma, 10 agosto 2023 – Il metaverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco, recitano i meme; o forse sarebbe meglio dire "Ceci n'est pas une AI”, citando il nome del canale YouTube dove è stata condivisa la video-parodia del film americano campione di incassi "Barbie", in cui il presidente del Consiglio Giorgia Meloni debutta grazie all’intelligenza artificiale come “Giorgie” al posto di Margot Robbie.

Accanto all’italian barbie c’è un platinato ministro dei Trasporti Matteo Salvini nei panni di Ken (al posto di Ryan Gosling) che prova a tutti i costi ad entrare nelle grazie di Georgie, facendo i conti con il suo rivale il presidente del Senato Ignazio La Russa in versione pop. C’è anche Barbie “mora” al fianco di Giorgie: la ministra al Turismo Daniela Santanché, che forse non aveva immaginato di debuttare col face swap sui grandi schermi dopo la sua Venere di Botticelli influencer tra le bellezze dell’Italia. Nel cast di Barbie all’italiana non c’è solo la maggioranza di governo: tra i protagonisti anche di il capo del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte nel ruolo fluido di Allan e infine la segretaria del Pd Elly Schlein nei panni di mamma single Gloria (nel mondo reale interpretata da America Ferrera).

E se a far sorridere è principalmente l’intreccio amoroso tra Barbie-Meloni e Ken-Salvini, non passa inosservato il grande cartello stradale che introduce i protagonisti e gli spettatori nel 'mondo reale' che nella parodia non poteva non chiamarsi “Globo Terraqueo” (la famigerata citazione pronunciata da Meloni in seguito alla tragedia di Cutro). Un tuffo di realtà che ci fa uscire dall’universo dell’Intelligenza artificiale e da questa clip, da molti utenti definita un “capolavoro”.