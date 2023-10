George Clooney e altre star di Hollywood per la vertenza Sag-Aftra

George Clooney e altre star di Hollywood sono scesi in campo nella vertenza che da luglio divide il sindacato degli attori dai produttori. Il protagonista di Syriana (il thriller che gli è valso il primo Oscar) ha incontrato via zoom i leader della Sag-Aftra Fran Dresher e Duncan Crabtree-Ireland per capire perché la scorsa settimana il negoziato è finito su un binario morto. Con Clooney, che in agosto ha donato un milione di dollari al fondo sindacale per aiutare i colleghi in difficoltà, hanno partecipato alla riunione anche Emma Stone, Ben Affleck, Tyler Perry e Scarlett Johansson.