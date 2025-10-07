George Clooney rompe il silenzio sul suo passato: “Quando tagliavano la cocaina con il lassativo”

Roma, 8 ottobre 2025 – Una confessione in piena regola quella di George Clooney che ha parlato con grande franchezza del suo passato, ammettendo di aver fatto uso di droghe agli inizi della sua carriera, ma chiarendo che non si è mai trattato di una dipendenza. In un’intervista concessa a Esquire, l’attore ha ricordato di aver provato la cocaina nei primi anni Ottanta, periodo in cui la sostanza era diffusa e considerata erroneamente “non pericolosa”. Ecco cosa ha detto.

Dalla cocaina alla marijuana

Clooney ha spiegato di non aver mai provato particolare attrazione per quella droga, anche perché spesso veniva tagliata con un lassativo. “Tutti ne facevano una riga e poi correvano in bagno”, ha raccontato con ironia, sottolineando quanto l’esperienza gli fosse sembrata tutt’altro che affascinante. Nemmeno la marijuana, a quanto pare, ha fatto breccia nelle preferenze dell’attore che ricordato un episodio che risale a una quindicina d’anni fa quando lui e un gruppo di amici si sono ritrovati completamente storditi dopo aver mangiato dolci alla cannabis mentre guardavano ‘Il mago di Oz’ con la colonna sonora di ‘The Dark Side of the Moon’ dei Pink Floyd. “Siamo rimasti in silenzio per ore, incapaci di muoverci. Non è la mia droga”, ha ammesso ridendo.

Clooney e l’alcol: ecco cosa ha rivelato

Durante il periodo a Broadway con Good Night, and Good Luck, Clooney ha mantenuto uno stile di vita sobrio, concedendosi solo un bicchiere di vino la domenica. Tuttavia, dopo due mesi di astinenza, ha esagerato durante la serata dei Tony Awards, finendo completamente ubriaco. “Sono tornato a casa con Amal e ridevamo come adolescenti. Il giorno dopo stavo malissimo”, ha ricordato. Pur ammettendo di aver attraversato periodi in cui beveva con più frequenza, il divo di Hollywood ha precisato di non aver mai avuto problemi seri con l’alcol. “Non mi sono mai svegliato e messo a bere. Ma sì, a volte mi capitava di alzare un po’ troppo il gomito la sera”, ha ammesso, dimostrando ancora una volta la capacità di raccontarsi senza filtri e di trasformare con ironia anche le sue debolezze in un racconto di consapevolezza e leggerezza.