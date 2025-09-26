’Geografie Visive’. Ultimo weekend in compagnia del ’Si Festival’

Ultimo weekend per il ’Si Festival’ di Savignano sul Rubicone. Il festival che ha come tema guida ’Geografie Visive’, offre un viaggio ben curato dedicato alla fotografia che racconta le fratture del presente – dai conflitti alle crisi ambientali – attraverso lo sguardo di grandi autori internazionali. L’indagine sul presente continua, con il sempre vivo proposito di mappare i territori visibili e invisibili dell’esperienza contemporanea, attraverso linguaggi fotografici che esplorano il paesaggio naturale, urbano e interiore.

La fotografia diventa strumento per decifrare ciò che muta, per riconoscere ciò che persiste, per dare forma a ciò che ancora non ha un nome. Tra i lavori presentati (in foto) quello di Hashem Shakeri, autore iraniano tra i più lucidi interpreti delle fratture contemporanee, che porta un progetto potente sull’Afghanistan dopo il ritorno dei Talebani. Le sue immagini raccontano un mondo precipitato nel buio: donne private del diritto all’istruzione, minoranze perseguitate, esistenze invisibili.

A raccogliere la sfida dell’attualità è anche Skagit Valley di Michael Christopher Brown, autore già noto per il suo lavoro realizzato con lo smartphone durante la rivoluzione libica. b.c.