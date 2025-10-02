Genitori separati, in tribunale per "amore" del figlio. Ma solo lo spettatore è chiamato a giudicare

Separati, Marta e Guido si rivolgono al tribunale dei minori per il futuro di Andrea. Nell’accordo c’è il tragico. Torna a 85 anni in sala un principe del cinema indipendente. Scegliendo di evitare l’illusione scenica e il conseguente gioco delle identificazioni dirette, in diversa via sul tema rispetto ai Dardenne (Il ragazzo con la bicicletta) o Legrand (L’affido), e lo stesso Capuano (La guerra di Mario), il film stabilisce man mano le sue regole: fa dello spettatore il vero tribunale in sintonia con il vero protagonista, il disconnesso bambino Andrea, strada autentica per tentare di stare in queste vicende e avvicinarsi alla difficile ammissibilità/inammissibilità delle ragioni dell’amore e della responsabilità genitoriale, di cui qui si vedono bene le posizioni nevrotiche e narcisiste (miracoloso risultato di regia, e sceneggiatura, il lavoro con il piccolo), "contro" il teatrino dell’inchiesta del giudice sull’equilibrio, la sanità, l’affettività, le tre cose belle e tre brutte su tuo papà, eccetera. È in questa impostazione che può disturbare un po’, a volte, un mancato equilibrio sceneggiatura/recitazione/personaggio e qualche carico nel finale, tutto recuperato dal primissimo piano di Andrea che cerca giustamente di sfondare lo schermo. Notevoli Marchioni e Saponangelo.

Silvio Danese