Generazione Stem: "Così ispiriamo le future scienziate"

Trovare profili STEM (acronimo che sta ad indicare la galassia delle discipline scientifico-tecnologiche) è sempre più complicato. Lo dicono i numeri: stando agli ultimi dati dell’Osservatorio delle competenze digitali, che risalgono al 2024, il 50 percento delle aziende italiane è in difficoltà. E a complicare ulteriormente le cose è la scarsa presenza femminile negli ambiti STEM. Un problema che si registra già a livello universitario: solo il 18 percento delle lauree STEM è stato infatti conseguito da donne, contro una media europea del 26. Ecco perché bisogna correre ai ripari. E a questo serve soprattutto Generazione Stem, una community fisica e virtuale, nata sui social e molto attiva nelle scuole, che si propone di diffondere la cultura STEM abbattendo gli stereotipi di genere nelle materie tecniche, scientifiche, ingegneristiche e tecnologiche. "Vogliamo portare il maggior numero di ragazze a scegliere una formazione e una carriera in queste aeree ancora prevalentemente di carattere maschile", spiega Alessandra Cravetto, founder di Generazione Stem, che è anche il nome dell’omonimo progetto editoriale ad alto impatto sociale.

Quando e come nasce Generazione STEM? "Generazione STEM nasce l’11 febbraio 2023. Non una data qualunque, ma la giornata che celebra le ragazze e le donne nella scienza sui principali social per parlare alle ragazze più giovani, che quel mondo lo conoscono bene frequentando meno i media tradizionali. Il nostro è un progetto di carattere sociale e culturale: vogliamo orientare più ragazze possibili prospettando loro i vantaggi delle discipline STEM, che sono anche quelle che danno maggiori sbocchi dal punto di vista professionale".

In che modo orientate le nuove leve? "Il nostro è uno spazio virtuale, ma che si allarga anche inglobando una serie di attività in presenza; e dà la possibilità ai più giovani di informarsi su questi settori. Abbiamo sui social oltre 30mila follower, tra Instagram, TikTok e Youtube, con una rete di più di 100 ragazze tutte stem che collaborano per noi come content-creator e divulgatrici scientifiche. Ognuna di loro è specifica di un’area STEM e porta con sé la propria esperienza. Ma collaboriamo anche con le scuole attraverso una serie di attività di orientamento".

Da quando siete nati qualcosa è cambiato? "Direi di sì. Infatti, riceviamo tantissimi messaggi di ragazze che ci ringraziano per averle aiutate. Anche solo ad orientarsi nella scelta della facoltà universitaria. Ma purtroppo in Italia c’è molto da fare. Rispetto ad altri Paesi europei siamo indietro".

Perché secondo lei? "Le discipline STEM sono ancora patrimonio degli uomini. Le ragazze vengono orientate verso altre discipline. E c’è differenza anche tra Nord e Sud. Molte delle ragazze che si iscrivono a facoltà STEM vengono dall’Alta Italia; al Sud prevale ancora un certo concetto di famiglia che a volte condiziona certe scelte. Si tende a stare più a casa o a fare un passo indietro".

Chi sono le ragazze che collaborano per voi? "Sono ragazze forti e volitive, che hanno superato ostacoli e pregiudizi".

Attualmente a quali progetti state lavorando? "Stiamo portando avanti una serie di progetti online, ma collaboriamo anche con le scuole attraverso il format ‘Stem Oriented’, attraverso il quale, coinvolgendo sempre alcune ragazze del territorio, cerchiamo di spiegare quali sono le possibilità lavorative che un percorso STEM può offrire". Abbiamo creato anche uno spettacolo dal titolo “Quello che a scuola non ci hanno raccontato”; ideato da alcune ragazze di Generazione Stem, racconta donne di scienza che non hanno avuto i giusti riconoscimenti a causa del loro essere donne. Un’idea voluta dalle stesse ragazze, che ha come obiettivo informare, divertire e offrire modelli di riferimento per ispirare le scienziate di domani".

Il futuro come lo vedete? "Dobbiamo muoverci. Secondo Confindustria nei prossimi 5 anni il fabbisogno di nuovi occupati in ambito STEM toccherà quota 2 milioni".