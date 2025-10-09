Gene Simmons dei Kiss ricoverato dopo un incidente stradale: cosa è successo

Los Angeles, 9 ottobre 2025 – Se l’è vista brutta ma, per fortuna, tutto si è risolto solo con un grosso spavento per lo storico bassista dei Kiss, Gene Simmons. Il musicista è stato coinvolto in un incidente automobilistico lungo la Pacific Coast Highway: dopo il ricovero, ‘The Demon’ ha rassicurato i fan sulle sue condizioni: “Sto benissimo”. Ecco cosa è successo

Gene Simmons sviene al volante mentre guida

Secondo quanto riportato da NBC4 Los Angeles, un testimone avrebbe chiamato i soccorsi dopo aver visto l’auto di Simmons sbandare su più corsie della strada costiera di Malibu, fino a schiantarsi contro un veicolo parcheggiato intorno all’una del pomeriggio. Ai paramedici intervenuti sul posto, Simmons avrebbe riferito di essere svenuto al volante, probabilmente a causa di un recente cambio di farmaci, come confermato anche dalla moglie Shannon. Trasportato in ospedale per accertamenti, l’artista è stato dimesso poche ore dopo ed è ora in fase di recupero nella sua abitazione.

“Succede a chi guida male come me”: il fondatore dei Kiss sceglie l’ironia

Thanks, everybody, for the kind wishes. I’m completely fine. I had a slight fender bender. It happens. Especially to those of us were horrible drivers. And that’s me. All is well. — Gene Simmons (@genesimmons) October 8, 2025

In un post pubblicato su X il fondatore dei Kiss ha voluto tranquillizzare i fan: “Grazie a tutti per i messaggi di affetto. Sto benissimo. È stato solo un piccolo tamponamento. Succede, specialmente a chi guida male e io sono uno di quelli. Tutto ok”. Simmons convive da anni con una fibrillazione atriale, una patologia che provoca battiti cardiaci irregolari e può comportare affaticamento, fiato corto e palpitazioni. Durante un’intervista nel 2016 nel programma The Doctors, il rocker aveva raccontato di aver scoperto la malattia più di dieci anni prima, dopo aver accusato un malore durante un concerto.

Pronto un concerto per i 50 anni di attività dei Kiss

Nonostante l’incidente, Simmons non sembra intenzionato a rallentare. Insieme a Paul Stanley, unico altro membro fondatore ancora in attività con la band, il musicista si prepara a partecipare al “Kiss Army Storms Vegas”, un evento celebrativo che si terrà dal 14 al 16 novembre a Las Vegas per i 50 anni della band. La tre giorni includerà concerti, karaoke, trivia e un concorso per sosia dei membri del gruppo. Sarà la prima apparizione pubblica dei Kiss dal loro ritiro nel corso della tournée nel 2023 che aveva toccato anche il nostro Paese con una data a Lucca. un’occasione attesissima dai fan di una delle band che hanno fatto la storia del rock.