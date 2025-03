Gene Hackman, il pacemaker svela la vera data della morte: il 17 febbraio

Los Angeles, 1 marzo 2025 – Non c'è ancora alcuna certezza sulle cause della morte di Gene Hackmann e della moglie Betsy Arakawa, ma grazie al pacemaker dell'attore è stato almeno possibile ricostruire quando sia avvenuto il decesso del divo. Il dispositivo elettronico ha smesso di funzionare il 17 febbraio, quindi più di una settimana prima che il corpo venisse rinvenuto nella villa di Santa Fe in Nuovo Messico.

Il pacemaker sembra essere il primo indizio importante per determinare la causa e le modalità della "morte sospetta" come è stata finora classificata dalla polizia, che continua a battere ogni possibile pista sebbene sembra essere nuovamente sfumata l'ipotesi di avvelenamento per una fuga di gas. Dai test della polizia, infatti, è emerso che entrambi i corpi sono negativi al monossido di carbonio. Anche l'omicidio appare poco probabile, perché il medico legale di Sante Fe ha reso noto che il primo esame autoptico non ha mostrato segni di traumi esterni.

Gene Hackman, 95 anni, e la moglie 63enne Betsy Arakawa

"È stato condotto una prima analisi del pacemaker del signor Hackman – ha dichiarato lo sceriffo della contea Adam Mendoza ai giornalisti –. Questo ha rivelato che il suo ultimo evento cardiaco è stato registrato il 17 febbraio 2025. Credo che sia un'ottima ipotesi che quello sia stato il suo ultimo giorno di vita". I dettagli resi noti indicano che la coppia potrebbe essere morta prima di quanto si pensasse inizialmente. Entrambi i corpi presentavano segni di decomposizione, con "mummificazione di mani e piedi".

L'attore sembra essere "caduto improvvisamente" in un corridoio vicino alla cucina, mentre la moglie è stata trovata nel bagno con "pillole da prescrizione sparse" per terra, secondo quanto è scritto nel verbale di perquisizione della polizia.

L'ufficio dello sceriffo ha reso noto anche un elenco di oggetti prelevati dalla casa della coppia durante l'esecuzione del mandato di perquisizione. Tra questi, due cellulari, diversi medicinali, tra cui un farmaco per la tiroide, un farmaco destinati al trattamento del dolore acuto e cronico (Tylenol), un farmaco per il trattamento dell'ipertensione, dell'angina pectoris ed in alcuni tipi di aritmia (Diltiazem), cartelle cliniche e un'agenda. Gli investigatori hanno anche prelevato dei documenti da MyQuest, un sito web di assistenza sanitaria utilizzato per controllare i risultati dei test, fissare appuntamenti e tenere traccia della propria storia sanitaria.

Mendoza ha anche spiegato che si cercherà di accedere ai cellulari per analizzarne "i dati, le telefonate, i messaggi di testo, gli eventi e le foto per cercare di ricostruire una linea temporale". "In questo caso, sembra che stiamo facendo una linea temporale inversa. Stiamo facendo una linea temporale dal momento della morte, dall'autopsia e dai risultati, e inizieremo a lavorare a ritroso. Faremo entrambe le cose e poi speriamo di riuscire a determinare cosa sia successo sia ad Hackman che ad Arakawa", ha aggiunto, sottolineando che non ci sono filmati di sorveglianza della vasta proprietà della coppia.

Determinanti saranno le autopsie. Per Hackman e Arakawa sono stati richiesti in particolare esami tossicologici, per i quali potrebbero volerci anche diverse settimane.

La riservatezza di Hackman e Arakawa rende difficile per gli investigatori capire i loro orari e le loro routine quotidiane. La coppia è stata fotografata insieme per l'ultima volta il 28 marzo 2024 al Pappadeaux Seafood Kitchen di Santa Fe. Neppure i familiari di Hackman sono stati d'aiuto: la figlia Leslie, nata da un precedente matrimonio, ha detto che non sentiva il padre al telefono da mesi.