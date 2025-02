Morte “sospetta” per Gene Hackman, la figlia Leslie: stava bene, ma non lo sentivo da mesi

Roma, 28 febbraio 2025 – Continua il giallo sulla morte di Gene Hackman, trovato senza vita nella sua casa da 3,3 milioni di dollari a Santa Fe, in Nuovo Messico. Come lui, anche la moglie Betsy Arakawa e il cane. Le indagini della polizia avrebbero escluso, per il momento, la pista dell’intossicazione da monossido di carbonio. La società del gas locale sta comunque collaborando alle indagini.

Intanto il sito TMZ riferisce che potrebbero volerci settimane per ottenere i risultati delle autopsie, compresi i test tossicologici. Il primo esame sui cadaveri è stato effettuato, ma non ci sono segni evidenti di trauma. Per la polizia di Santa Fe, Hackman e la moglie erano "morti da tempo" quando i loro corpi sono stati trovati in stanze diverse della loro villa.

Gene Hackman, al centro, ai Golden Globe Awards (Ansa)

Leslie: “Non ci vedevamo da mesi”

E oggi il DailyMail ha pubblicato le foto esclusive delle figlie di Hackamn, Elizabeth e Leslie, che sorridenti vanno a fare colazione insieme nel giorno dopo il ritrovamento del corpo della star. La figlia più piccola, Leslie Hackman, ha detto al tabloid britannico che suo padre, nonostante l’età, fosse in ottima forma. “Gli piaceva fare pilates e yoga, le praticava diverse volte al giorno”, aggiungendo però che la morte non è stata “particolarmente scioccante” visti anche i 95 anni di Hackman.

Secondo quanto dichiarato dalla figlia, erano diversi mesi che i due non si vedevano, sebbene il loro fosse un rapporto molto stretto.

La figlia ha anche avuto belle parole sul secondo matrimonio del padre, definendolo “meraviglioso”. “Riconosco che sua moglie, Betsy, l’ha tenuto vivo. Si è presa cura di lui molto bene e si preoccupava sempre per la sua salute. L’apprezzo molto per questo e sono molto rattristata dalla sua morte”.

Anche Doug Lanham, amico e socio in affari dell’attore, ha confermato l’apprensione di Betsy nei confronti del marito, dichiarando che si occupasse della dieta della star di Hollywood. Hackman sarebbe riuscito a sfuggire dai pasti salutari della moglie solo quando si incontrava con l’amico per giocare a golf, occasioni in cui si concedeva uno ‘sgarro’.

Hackman e il rapporto con i figli

Hackman si era spostato una prima volta nel 1956 con Fay Maltese, madre dei suoi tre figli Christopher Allen (65 anni), Elizabeth Jean (62) e Leslie Anne (59). La loro è stata una storia d’amore degna di un film: mentre Gene Hackman cercava di farsi spazio e affermarsi come attore, i due vivevano in un piccolo appartamento a New York senza neanche accesso all’acqua calda. Poi, la notorietà. Il divorzio arrivò dopo trent’anni di matrimonio proprio a causa della fame di successo della stella di Hollywood. In un’intervista al New York Times, Hackman rivelò il suo rammarico per essere stato assente in famiglia. “Passi così tanti anni a desiderare che il tuo talento venga riconosciuto che quando iniziano ad arrivarti queste parti importanti, è difficile rifiutare l’offerta”. Aggiungendo, poi: “Nonostante avessi una famiglia, accettavo dei ruoli che sapevo ci avrebbero separati per tre o quattro mesi. La tentazione dei soldi e della fama era troppa per un povero ragazzo come me. Non ero in gradi di gestirla.”

Il più vicino ad Hackman sembra sia stato in passato il figlio Christopher, che da piccolo condivideva lo stesso amore del papà per la recitazione.

Gene Hackman si risposò nel 1991 con Betsy Arakawa, di 32 anni più giovane di lui. Dopo il ritiro dal mondo del cinema nel 2004, i due decisero di vivere una vita tranquilla e lontano dai riflettori.