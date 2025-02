La morte di Gene Hackman è un mistero. Gli ultimi anni vissuti da recluso e l’allarme del vicino

Los Angeles, 27 febbraio 2025 - E' avvolta nel mistero la morte di Gene Hackman, 95enne ex divo di Hollywood ritrovato senza vita nella sua abitazione di Santa Fe, nel New Mexico. Poco lontani anche il corpo della moglie, la pianista Betsy Arakawa - di 31 anni più giovane - e il cadavere del cane della coppia. Le autorità locali non hanno rilasciato dettagli sulla causa dei decessi e sulle tempistiche, ma hanno confermato di essersi recate sul posto per assicurarsi del benessere dei due, di cui evidentemente non si avevano notizie da un po'. A dare l'allarme sarebbe stato un vicino di casa. Una prima analisi della scena sarebbe stata sufficiente per escludere un crimine.

Gene Hackman, 95 anni, è stato trovato morto insieme alla moglie a Santa Fe

Nonostante una carriera cinematografica di peso, prendendo parte a produzioni come 'The French Connection' (1971), 'Il braccio violento della legge', 'Gli spietati' (1993, questi ultimi due gli hanno fatto guadagnare altrettanti Oscar), 'I protagonisti' (1994), e 'Le regole della casa del sidro' (1999), Hackman avrebbe passato gli ultimi anni della sua vita da semi-recluso, conducendo un'esistenza discreta in compagnia della moglie. Il matrimonio con Arakawa - il secondo per il divo - risale al 1991, dopo sette anni di fidanzamento.

Come ricorda il Daily Mail, nel marzo dello scorso anno i due sono stati paparazzati insieme per la prima volta dopo ben 21 anni, mentre pranzavano in un ristorante di Santa Fe. Hackman era apparso fragile: necessitava di reggersi al braccio della moglie per non perdere l'equilibrio; ciononostante, l'umore di entrambi sembrava ottimo.

Non ci sono notizie sulla salute dell'ex attore, ma è di pubblico dominio che nel 1990 si era sottoposto a un'intervento per dilatare un vaso sanguigno ristretto. Nel 2004, aveva abbandonato silenziosamente le scene su consiglio dei medici, e non - come in molti pensavano - per problemi con la moglie: "Il dottore mi ha detto che il mio cuore non è più in forma per far fronte allo stress", aveva dichiarato Hackman nel 2009. Tuttavia, nel 2011 aveva dichiarato di essere disposto a partecipare a un ultimo film, con la condizione che si fosse girato a casa sua, alla presenza di poche persone.

Nel 2012, all'età di 82 anni, era stato vittima di un incidente stradale che lo aveva visto investito da un camioncino mentre stava passeggiando in bicicletta in Florida. In ogni caso un incidente per certi versi meno grave di quello del 2001, quando a seguito di un piccolo sinistro ad Hollywood Hackman aveva fatto a pugni con altri due uomini.