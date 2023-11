I Gemelli di Guidonia: chi sono, i nomi dei membri e curiosità

Roma, 20 novembre 2023 – I Gemelli di Guidonia sono tre fratelli originari di Napoli, che però hanno base a Roma da ormai molto tempo. Composto da Pacifico (37 anni), Gino (34 anni) ed Eduardo Acciarino (33 anni), il gruppo è attivo dal 1999, ma ha guadagnato notorietà nel 2013 grazie alla sua partecipazione al programma televisivo e radiofonico condotto da Fiorello ‘Edicola Fiore’. In seguito, il trio è diventato ospite fisso a Quelli che il calcio e in diversi altri apprezzati programmi della tv italiana.

La storia dei Gemelli di Guidonia

Entrambi con una passione innata per la musica, sin da giovanissimi Pacifico e Gino hanno iniziato a esibirsi insieme in duetti, coinvolgendo poi anche il più giovane Eduardo. Nel 1999, hanno dato il via alla loro carriera musicale con il primo nome di "Effervescenti Naturali", diventando i "Gemelli di Guidonia" solo in un secondo momento grazie al suggerimento di Fiorello, che ha contribuito moltissimo alla loro fama.

Nel loro curriculum hanno avuto diverse esperienze di successo, tra cui spicca persino una performance davanti a Papa Giovanni Paolo II nel 2000 dopo aver vinto il Tiburfestival. Hanno inoltre collaborato con la Rai, partecipando a diversi programmi televisivi come ‘Trasgressioni’, ‘Eros’, ‘Buone Notizie’, ‘Emozioni e Cristianità’. Il debutto a teatro è del 2006, con lo spettacolo ‘È permesso?’, per la regia di Enrico Montesano, sia come cantanti sia come attori. Hanno anche partecipato al format televisivo “I Raccomandati” e cantato la colonna sonora del film ‘Una cella in due’.

La consacrazione però è giunta proprio grazie al comico e speaker siciliano, che ha assicurato loro un’esposizione mediatica impagabile. Nel 2019, i tre comici sono così entrati a far parte de ‘L’altro Festival’ durante il Festival di Sanremo. Nel marzo 2021, hanno scritto e cantato la sigla del programma ‘Ve ne siete mai accorti’ del comico Maurizio Battista. Infine, a settembre 2021, hanno partecipato al talent show ‘Tale e quale show’, condotto da Carlo Conti. In quest’ultima trasmissione in modo particolare I Gemelli di Guidonia hanno dato il meglio di sé, vestendo i panni di (tra gli altri) Fedex, Achille Lauro e Orietta Berti o ancora de Il Volo: l’indubbia qualità delle loro performance ha conquistato tutti, assicurando loro una prima posizione secondo molti meritata.

Dal 23 ottobre 2023, infine, il trio ha preso parte alla trasmissione della prima serata di Rai 2 ‘Liberi tutti’ di Bianca Guaccero, chiusa però dopo sole tre puntate a causa di bassi ascolti.

Nulla è dato sapere, per il resto, riguardo alla loro vita sentimentale: i tre membri del gruppo hanno sempre mantenuto un profilo piuttosto basso, anche sui loro profili social, dove si sono sempre e solo limitati a condividere con i follower i loro recenti traguardi professionali. L’unica volta in cui almeno uno dei tre si è sbottonato è stato in occasione di un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni sulla scia della vittoria a ‘Tale e quale show’, in occasione della quale Eduardo aveva rivelato come ha festeggiato la vittoria (“Sono andato a cena con la mia compagna e poi abbiamo fatto festa con i nostri genitori”).

