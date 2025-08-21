Il gelato al gusto di “latte materno” che spopola sui social è una geniale operazione di marketing (e c’entra Dumbo)

New York – Nel corso di un pop-up a Brooklyn, la gelateria OddFellows di New York, insieme al brand per mamme Frida, ha lanciato una versione audace: il “Breast Milk Ice Cream”. Il gelato non contiene latte umano ma riproduce il gusto e il colore del colostro con ingredienti come colostro bovino, caramello salato, miele e colpi visivi, diventando in pochi giorni un meme virale e uno specchio del dibattito sui tabù alimentari.

Il Breast Milk Ice Cream

L’idea e l’evento pop-up che ha acceso i social

Lanciato il 5 agosto presso la sede di OddFellows a Dumbo, Brooklyn, il gelato “al gusto di latte materno” è nato in occasione del National Breastfeeding Awareness Month. Alla vista è una pallina color giallo-arancio, scelta per richiamare il colostro; al palato, secondo chi l’ha provato, si scioglie “cremoso, dolce con una punta salata, leggere note di miele”. Più che un semplice lancio si è trattato di un vero evento itinerante, con un camion brandizzato che proponeva questo nuovo gusto in una confezione in limited edition.

Reazioni reali e percezioni del gusto

Le reazioni del pubblico sono state un misto di ironia, sorpresa e curiosità. Alcuni cittadini hanno detto: “Isn’t all ice cream breast milk? Doesn’t all ice cream come from the udders of a cow?”, sintetizzando la commistione tra il provocatorio nome e la natura del gelato. Altri hanno descritto il gusto come “vaniglia, mango o addirittura pastella per dolci”.

La stampa internazionale non è rimasta indifferente: People Magazine ha definito il gelato “cremoso, delicato, dal gusto sorprendentemente piacevole”; Business Insider ha confermato il packaging e la spedizione nazionale, evidenziando che contiene un “gendarmes di colostro bovino, vero ‘liquid gold’”; Uproxx, invece, ha sottolineato la somiglianza con un semplice gelato al fiordilatte, suggerendo che il senso della creazione stia tutto nella sua narrativa virale.

Una tendenza alimentare tra provocazione e cultura pop

L’operazione è stata letta da molti come un colpo di genio del marketing contemporaneo, capace di suscitare dibattiti, condivisioni e ironia, togliendo al latte materno quel velo di tabù e rendendolo di fatto commestibile e adatto a tutti. Il fatto che il gelato abbia esaurito le scorte in poco tempo lo conferma.

D’altronde la tendenza del "gelato stravagante" non si limita al latte materno: dall’Italia al resto del mondo, si moltiplicano gusti eccentrici. Negli Stati Uniti alcune gelaterie propongono il gelato alle ostriche, in Islanda è nato il gelato alla cenere vulcanica e in Italia c’è chi ha inventato il gelato al gusto “pasta e fagioli”. Come si dice… de gustibus non disputandum est.