Giovedì 21 Agosto 2025

Giorgio Caccamo

MagazineIl gelato al gusto di “latte materno” che spopola sui social è una geniale operazione di marketing (e c’entra Dumbo)
21 ago 2025
REDAZIONE MAGAZINE
Il gelato al gusto di “latte materno” che spopola sui social è una geniale operazione di marketing (e c’entra Dumbo)

La gelateria OddFellows di New York ha lanciato il “Breast Milk Ice Cream” con il brand per mamme Frida. Scorte subito esaurite

New York – Nel corso di un pop-up a Brooklyn, la gelateria OddFellows di New York, insieme al brand per mamme Frida, ha lanciato una versione audace: il “Breast Milk Ice Cream”. Il gelato non contiene latte umano ma riproduce il gusto e il colore del colostro con ingredienti come colostro bovino, caramello salato, miele e colpi visivi, diventando in pochi giorni un meme virale e uno specchio del dibattito sui tabù alimentari.

L’idea e l’evento pop-up che ha acceso i social

Lanciato il 5 agosto presso la sede di OddFellows a Dumbo, Brooklyn, il gelato “al gusto di latte materno” è nato in occasione del National Breastfeeding Awareness Month. Alla vista è una pallina color giallo-arancio, scelta per richiamare il colostro; al palato, secondo chi l’ha provato, si scioglie “cremoso, dolce con una punta salata, leggere note di miele”. Più che un semplice lancio si è trattato di un vero evento itinerante, con un camion brandizzato che proponeva questo nuovo gusto in una confezione in limited edition.

Reazioni reali e percezioni del gusto

Le reazioni del pubblico sono state un misto di ironia, sorpresa e curiosità. Alcuni cittadini hanno detto: “Isn’t all ice cream breast milk? Doesn’t all ice cream come from the udders of a cow?”, sintetizzando la commistione tra il provocatorio nome e la natura del gelato. Altri hanno descritto il gusto come “vaniglia, mango o addirittura pastella per dolci”.

La stampa internazionale non è rimasta indifferente: People Magazine ha definito il gelato “cremoso, delicato, dal gusto sorprendentemente piacevole”; Business Insider ha confermato il packaging e la spedizione nazionale, evidenziando che contiene un “gendarmes di colostro bovino, vero ‘liquid gold’”; Uproxx, invece, ha sottolineato la somiglianza con un semplice gelato al fiordilatte, suggerendo che il senso della creazione stia tutto nella sua narrativa virale.

Una tendenza alimentare tra provocazione e cultura pop

L’operazione è stata letta da molti come un colpo di genio del marketing contemporaneo, capace di suscitare dibattiti, condivisioni e ironia, togliendo al latte materno quel velo di tabù e rendendolo di fatto commestibile e adatto a tutti. Il fatto che il gelato abbia esaurito le scorte in poco tempo lo conferma.

D’altronde la tendenza del "gelato stravagante" non si limita al latte materno: dall’Italia al resto del mondo, si moltiplicano gusti eccentrici. Negli Stati Uniti alcune gelaterie propongono il gelato alle ostriche, in Islanda è nato il gelato alla cenere vulcanica e in Italia c’è chi ha inventato il gelato al gusto “pasta e fagioli”. Come si dice… de gustibus non disputandum est.

© Riproduzione riservata

