Gaza divide le star: chi sostiene la Flotilla della resistenza palestinese e chi no

Ripartita da Barcellona il 2 settembre, la Global Sumud Flotilla è di nuovo in rotta verso Gaza, dove punta ad arrivare a metà mese. È la più grande azione civile navale degli ultimi anni: oltre cinquanta imbarcazioni, con attivisti provenienti da 44 Paesi e centinaia di partecipanti a bordo. L’obiettivo è rompere il blocco israeliano e consegnare aiuti, chiedendo l’apertura di un corridoio umanitario. Intanto, dal porto di Barcellona ai social network rimbalzano le voci di chi sostiene la missione, mentre dalle passerelle del Festival del Cinema di Venezia — il palcoscenico più osservato di questi giorni — arrivano anche prese di distanza e critiche.

Chris Martin, leader dei Coldplay

Da Chris Martin all’Italia

Dopo il caos scoppiato per la presenza di una coppia clandestina nel pubblico, il frontman dei Coldplay, Chris Martin, in occasione dell’ultimo concerto ha invitato sul palco due fan. Chiedendo loro la provenienza e appurando che venivano non è mancato un certo imbarazzo generale, anche da parte del cantante, che ha trovato le parole per dire: “Sono grato che voi siate qui in quanto esseri umani. Indipendentemente da dove venite, vi ringrazio”. E ha aggiunto: “Anche se è controverso, voglio dare il benvenuto anche alle persone del pubblico provenienti dalla Palestina”. Nel clima attuale, pronunciare le parole “Israele” e “Palestina” non è esente da conseguenze e inevitabilmente apre il dibattito.

E in Italia? In queste ore sta facendo il giro del web il video della sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, che celebra la decisione della Regione Umbria di riconoscere la Palestina. Il post ha preso piede anche perché a inizio agosto la stessa sindaca aveva scritto una lettera ufficiale alla Presidente Giorgia Meloni — un’azione emersa grazie a un ordine del giorno municipale — per chiedere che l’Italia interpreti i principi del diritto internazionale e riconosca lo Stato di Palestina.

Tensioni al Festival di Venezia

Al Festival del Cinema di Venezia 2025, accanto ai riflettori puntati sulle star, si è fatta sentire anche la tensione politica. L’assenza di Gal Gadot, protagonista di In the Hand of Dante, è diventata un caso: il collettivo Venice4Palestine aveva promosso un appello, firmato da oltre 1.500 professionisti del cinema italiano, per chiedere che l’attrice — nota per il suo sostegno a Israele — fosse esclusa dalla Mostra. Alla fine Gadot non si è presentata, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. Stesso discorso per Gerard Butler, il cui arrivo era stato annunciato ma non si è mai concretizzato: anche in questo caso si parla di pressioni legate alla sua immagine pubblica, ma senza conferme dirette. La Biennale ha però precisato di non aver disdetto inviti né esercitato forme di censura, ribadendo la neutralità dell’evento e il rispetto per la libertà di espressione.

Tuttavia, sono in molti a dire che non è possibile restare in silenzio di fronte a una situazione, come accade quotidianamente a Gaza, sempre più agghiacciante. Sui social e alle sponde del Lido, la presenza di attori e registi italiani ha dato forte visibilità al supporto per Gaza, sfondando le barriere tra il cinema e la piazza. Artisti come Emanuela Fanelli (madrina e conduttrice dell'evento), Michele Riondino, Donatella Finocchiaro, Tecla Insolia, Lorenzo Zebetti (protagonista ne La Grazia di Sorrentino), Ottavia Piccolo, Loredana Cannata, e il fumettista Zerocalcare hanno partecipato attivamente al corteo organizzato da Venice4Palestine. Alcuni hanno mostrato simboli forti, altri hanno sfilato portando cartelli e slogan che chiedevano lo stop al genocidio, “Palestina libera” e boicottaggi simbolici, accompagnando così il dibattito politico fino al red carpet.

Il corteo pro Gaza al Lido di Venezia

Tuttavia, non sono mancate anche voci critiche dal mondo dello spettacolo. Pupi Avati ha definito “inutile” la marcia pro-Palestina fatta durante la Mostra: “Non credo proprio che Netanyahu cambierà idea perché c’è un corteo a Venezia”, ha affermato, sottolineando che “impedire a due attori di partecipare è un’operazione che non aiuta la pace”. Sulla stessa onda, Giancarlo Giannini ha liquidato l’appello per Gaza, criticando apertamente l’idea di escludere attori dal Festival. Anche Paolo Virzì ha espresso il suo punto di vista, definendo l’appello “scadente” e suggerendo che se ne dovrebbero fare altri.

“Mi meraviglia che il mondo sia caduto in un simile baratro” ha detto l’attore veronese Fabio Testi, aggiungendo: “Il film è un veicolo di propaganda enorme…. Il cinema deve smettere di fare propaganda alla guerra”. Fiorella Mannoia ha condiviso su Instagram un post in cui definisce la Flotilla “un atto di coraggio civile”, aggiungendo: “Se ci fosse più umanità, non servirebbero le barche per portare aiuti”. Sulla stessa linea il fumettista Zerocalcare, che in una diretta su Twitch ha spiegato che il sostegno alla Flotilla “non è una moda”, ma un gesto di responsabilità collettiva.

I cantanti, i volti tv, gli influencer

Colpisce Morgan che scoppia in lacrime davanti alla telecamera di fronte alle immagini da Gaza. Ma il tema mobilita e allo stesso tempo divide. Dal mondo della musica, i Subsonica hanno pubblicato un breve video, diventato virale, invitando i fan a “gridare tutti insieme non in nostro nome”, mentre Elisa ha postato una storia con la bandiera della Palestina e la scritta “Stop the killing”.

Diletta Leotta

Alcuni influencer hanno preferito tenere un profilo più basso, ma hanno comunque aperto il dibattito: Diletta Leotta, pur non schierandosi apertamente, ha invitato a informarsi da più fonti possibili prima di commentare. La risposta degli utenti? Applausi e critiche, segno che l’argomento non lascia nessuno indifferente.

Cathy La Torre dal profilo Instagram spiega se davvero Israle può bloccare la Flotilla e il dibattito fra i follower appare molto vivo in una discussione che lascia spazio all’espressione di paure e timori verso lo stato, Israele, Israele è accusato di agire con impunità, sostenuto dal silenzio dei governi.

Non possiamo più restare in silenzio: questo è il commento, e il sentimento, che emerge dai follower, ma che porta con sé anche la fondamentale domanda di alcuni dettrattori. Che cosa serve collegarsi online e quale impatto può avere nella realtà dei fatti? Eppure le parole hanno un peso, gli utenti della rete hanno un peso perché continuare a parlare di un certo argomento significa non farlo cadere nell’oblio e contribuire a mantenere viva l’attenzione.

La Sumud Flotilla

Questo è il messaggio che portano, sulle loro pagine social, anche cantanti come Elodie, che sul suo profilo ha condiviso: “Ciao, sono Elodie. Ci tengo a voler supportare il progetto della @globalsumudflotilla che sta lanciando la più grande missione umanitaria della storia: una flotta civile pacifica, composta da decine e decine di imbarcazioni in arrivo da tutto il mondo, è pronta per salpare per Gaza, per rompere l’assedio israeliano. “Non in nostro nome!” è questo quello che grideranno loro e con loro tutti noi. È una missione rischiosa e complessa, ma occorre davvero provare in tutti i modi a fermare questo genocidio”.

Stessa presa di posizione per Isabella Ferrari, che in video ha condiviso: “È tempo di agire, di non voltarsi dall’altra parte” condividendo nelle storie il link per la donazione perché “ogni aiuto conta”. Anche Nina Zilli si aggiunge alle voci che desiderano supportare la missione di Global Sumud Flotilla: “Dona. PARTECIPA. Diffondi”.