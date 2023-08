Gay Talese a 91 anni torna in libreria “Bartleby and Me“: vite vissute a New York

A 91 anni torna in libreria Gay Talese, pioniere del “New journalism“ e autore di bestseller come Onora il padre e La donna d’altri. Il libro, Bartleby and Me. Reflections of an Old Scrivener, ispirato a Melville, uscirà il 19 settembre. È una carrellata di personaggi famosi e ignoti legati a New York