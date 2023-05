I gatti più amati dai vip italiani

Nelle famiglie italiane ci sono più gatti che cani, rispettivamente 10 milioni e 9 milioni, su un totale di 65 milioni di animali da compagnia. Lo certifica l’ultimo rapporto Assalco-Zoomark.

Nel 1990 è stata istituita una Giornata nazionale in onore del gatto: la ricorrenza cade il 17 febbraio. È stata scelta quella data per sfatare il falso mito del numero 17 associato alla sfortuna e, talvolta, alla storia di questo pet. Lo stesso mese di febbraio, anticamente, era legato all’accoppiata “gatti e streghe”. Febbraio è anche il periodo dei nati sotto il segno dell’Acquario, spiriti liberi come sono considerati spesso i gatti.

Anche in Polonia la Giornata del Gatto è il 17 febbraio, ma è stata istituita più tardi rispetto al nostro Paese, nel 2006. In Giappone viene celebrata il 22 febbraio. La festa internazionale del World Cat Day è invece celebrata in estate, l’8 agosto, sorta per iniziativa dell’Ifaw (International Fund for Animal Welfare) nel 2002 e oggi gestita dall’associazione britannica International Cat Care. Sono tanti i personaggi dello spettacolo che hanno uno o più felini ormai diventati famosi quanto i loro proprietari.

Maine Coon

Secondo la ricerca 2023 di Assalco-Zoomark, questa è la razza maggiormente assicurata e coperta da una polizza specifica. Questa varietà di gatto ha un pelo lungo e zampette pelose che gli conferiscono una camminata particolare a “effetto ciaspola”. Con la popolare attrice e conduttrice Chiara Francini e il suo fidanzato storico Frederick Lundqvist, ex calciatore e oggi imprenditore, ne vivono due: Rollone il Vichingo (che chiamano anche Rolando, Arancio o Lando) e la sorella NejNej, un’espressione svedese – come il partner della Francini – per indicare il modo in cui ai bambini si dice “no no no”.

Exotic

È un gatto dal pelo soffice e morbido, adatto alla vita casalinga. Aurora Ramazzotti, influencer e conduttrice, figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, diventata da poco mamma del piccolo Cesare, avuto con il fidanzato Goffredo Cerza, ha una felina Exotic Shorthair tartarugata di nome Kida (che, come vedremo nel prossimo paragrafo, è in buona compagnia), che appare anche sui social, sorniona e furba. Famosi sono anche gli Exotic Shorthair dello chef Alessandro Borghese: Tokyo, Crystal e Savannah.

Persiano

Di taglia media, con una testa massiccia e in evidenza rispetto al resto del corpo, rotonda, larga e con orecchie piccole, occhi grandi e rotondi dai colori brillanti, coda corta e folta. Sono alcune delle caratteristiche dei persiani, molto diffusi nelle case italiane. Aurora Ramazzotti, ricordata prima, oltre alla gattina Exotic Shorthair Kida ha anche Saba Miao, esemplare molto raro di Persiano Tabby, definita ironicamente da Aurora “regina di Persia”. Tempo fa sono diventati famosi pure i Persiani Cincillà di Valeria Marini (anche per i loro nomi… “stellari”): Sexy, Stella e SexyStar.

Sphynx

Ilary Blasi, la conduttrice dell’‘Isola dei Famosi’, ha due gatti Canadian Sphynx, Donna Paola e Alfio. Questi felini sono noti per la mancanza di pelo. Possono essere totalmente glabri o presentare una peluria fine e sottile in alcune zone del corpo, come se fosse una pelle di pesca, senza baffi né ciglia e occhi particolari, profondi e a forma di limone. La coda è lunga e affusolata.