Dove vanno i gatti quando fanno un giro

L'impatto dei gatti sull'ambiente



© Riproduzione riservata

Quali mirabolanti avventure vivono i nostri gatti quando escono di casa? Niente di particolarmente eccitante, in realtà: nutriti, coccolati e al sicuro, di solito restano nei paraggi. Quanto basta, però,. Uno studio ha monitorato gli spostamenti di 925 gatti domestici di sei paesi (dagli Stati Uniti all'Australia), equipaggiati di localizzatori GPS, scoprendo che. Questo però fa sì che il loro terreno di caccia sia molto ridotto e concentrato, e qui seminano distruzione fra uccelli, lucertole e altri piccoli animali.Pubblicato sulla rivista Animal Conservation , lo studio è frutto di anni di lavoro. Ha calcolato che in media, ossia 0,036 km²: tendenzialmente si accontentano di gironzolare intorno a casa, con giusto qualche puntata nel vicinato per sgranchirsi le zampe.e nemmeno un partner per l'accoppiamento, essendo in gran parte sterilizzati, e quindi non sentono l'esigenza di spingersi oltre.Solo tre esemplari si muovevano su un territorio superiore al km²: due gatti neozelandesi, con aree rispettivamente di 2,1 e 8,6 km², e, che durante il periodo di monitoraggio ha fatto due volte una passeggiata andata e ritorno fra due villaggi distanti 1,7 chilometri. Il perché resta un mistero da felino.Queste informazioni potrebbero apparire niente più di una semplice curiosità, oltre a confermare quello che già sappiamo: i gatti sono pigri. In realtà sono servite ai ricercatori, che è molto più serio e preoccupante di quanto si possa immaginare.Come termine di paragone è stato preso in considerazione il gatto della giungla, un felino selvatico. Il suo territorio di caccia però si estende per 605 ettari, duecento volte più ampio di quello dei cugini civilizzati; fatti i calcoli, uccide in media 0,6 prede per ettaro al mese.I gatti di casa invece, e così quelli più pigri eliminano in media 1,2 prede per ettaro al mese, quelli più attivi 3,2. Se poi consideriamo che i gatti domestici vivono vicini e non isolati come le controparti selvatiche, il loro impatto totale sulla piccola fauna. Il numero di gatti domestici è stimato in 600 milioni in tutto il mondo, più della somma di tutti gli altri felini esistenti: ecco perché i loro svaghi venatori pongono un grosso problema per la conservazione delle specie autoctone.Il consiglio del professor Roland Kay della North Carolina State University, l'autore principale dello studio, non piacerà ai gattofili: "Tenete i gatti in casa".Leggi anche: