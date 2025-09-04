Anche i gatti vanno incontro alla demenza senile: 8 segnali d’allarme da non sottovalutare

Invecchiando, anche i gatti possono andare incontro a una forma di demenza senile: lo conferma un recente studio pubblicato sull’European Journal of Neuroscience.

I sintomi della sindrome da disfunzione cognitiva felina (così è stata chiamata) ricordano da vicino quelli osservati negli esseri umani, con alterazioni della memoria, del comportamento e della capacità di orientarsi nello spazio.

Secondo i ricercatori, più della metà dei gatti sopra i 15 anni mostra segni della malattia, ma i primi disturbi possono comparire già a partire dai 7 anni.

Più della metà dei gatti sopra i 15 anni mostra segni di demenza senile

I segnali d’allarme

Riconoscere i segnali d’allarme è fondamentale per intervenire tempestivamente. Ecco quali sono:

1. Miagola senza motivo, specie di notte. Quando la demenza inizia a svilupparsi, il micio può iniziare a miagolare più del solito, spesso senza un motivo apparente. Un segnale tipico è un forte e ripetuto vocalizzare durante la notte.

2. Si comporta in modo diverso. Alcuni gatti diventano improvvisamente più appiccicosi e bisognosi di attenzioni; altri invece si isolano, appaiono irritabili. Nei casi più seri, Silvestro può anche faticare a riconoscere persone familiari.

3. Dorme “a rovescio”. In presenza di un declino cognitivo il ritmo sonno-veglia si altera: il gatto può diventare irrequieto di notte e dormire poi molto di più durante il giorno per recuperare.

4. Sporca per casa. Tra i segnali di una demenza felina c’è anche il venir meno dell’abitudine di usare la lettiera. Il gatto anziano inizia a sporcare in giro per casa, anche in assenza di reali problemi fisici.

5. Va spesso in confusione. Proprio come nelle persone malate di Alzheimer, la confusione è un sintomo frequente: il micio può mettersi a fissare il vuoto, bloccarsi in un angolo o rimanere immobile dietro un mobile o un oggetto di casa. Accade anche che non riesca a trovare la porta per uscire da una stanza.

6. E’ meno attivo e ha meno cura del pelo. Il gatto affetto da demenza può perdere interesse per il gioco, muoversi di meno, smettere di esplorare l’ambiente e trascurare la cura del proprio pelo. In altri casi diventa invece inspiegabilmente più agitato.

7. Si nasconde sotto il letto o sopra un mobile. Anche in un ambiente familiare e protetto, il micio appare vittima dello stress proprio come se avvertisse di aver perso alcune sue importanti capacità: tende così spesso a nascondersi, rifugiandosi sotto il letto o in luoghi sopraelevati.

8. Non impara più, anzi disimpara. Per effetto della demenza il gatto non è più in grado di apprendere nuove abitudini. Anzi, in alcuni si ritrova ad aver disimparato anche quelle più semplici, come per esempio raggiungere la ciotola del cibo.

Come gestire la situazione

Come per gli umani, anche per i gatti non c’è una cura per la demenza senile. Tuttavia, proprio come per gli umani alcune strategie possono rallentare la progressione della malattia e migliorare la vita tanto degli anziani mici quanto dei loro padroni.

La prima mossa sta nel confrontarsi con il proprio veterinario, anche per escludere che i suddetti comportamenti non siano dovuti a una forma di demenza felina, ma invece ad artrite o malattie renali, che presentano una sintomatologia simile.

Accertato il problema, nelle forme lievi si può cercare di contrastare l’evoluzione della demenza con giochi interattivi, attività che simulano la caccia e piccoli esercizi di esplorazione che aiutano il gatto a mantenere attivo il cervello.

In tutti i casi, ma soprattutto in quelli in uno stadio avanzato, è poi fondamentale garantire al proprio micio una stabilità ambientale, evitando soprattutto cambiamenti improvvisi che possono aumentare confusione e ansia nell’animale.

E’ poi importante anche l’alimentazione: integratori veterinari a base di antiossidanti (vitamine C ed E) e acidi grassi essenziali (contenuti soprattutto in tonno, salmone e pesce azzurro) possono aiutare a ridurre l’infiammazione cerebrale e a rallentare così il declino cognitivo.