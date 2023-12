Garrone:: "Mi manca solo un film di sport"

Matteo Garrone, a Berlino per gli European Film Awards con Io Capitano, si lascia andare a una lunga conversazione in cui parla del suo film, di cinema, sport e futuro. "Ho praticato tanti generi, mi manca solo un film di sport, genere su cui sono state già fatte tante opere straordinarie, penso a Rocky, a Million Dollar Baby e a Toro Scatenato". Il suo prossimo film potrebbe allora essere dedicato allo sport? "Perché no, ma sempre nella prospettiva di raccontare una condizione umana che è un pò la mia filosofia. A proposito di sport, anni fa ho tentato di comprare i diritti di Open di Andre Agassi, ma non me li hanno dati, sarebbe stato stupendo raccontare la sua fantastica storia – dice il regista, che ha un passato di enfant prodige del tennis – A me lo sport commuove, mi capita anche di fronte a una corsa di atletica".

Quanto al suo passato di promessa del tennis all’età di undici anni racconta: "Al Fleming un mito come Borg mi ha guardato giocare per circa trenta secondi e poi mi ha anche regalato una sua racchetta firmata che ovviamente ancora posseggo. Capii che era ora di smettere quando capii che c’erano atleti più giovani di me che mi avevano superato".