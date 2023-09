Garrone, "Io Capitano" Incontra un Pubblico Ampio

"Sto accompagnando Io Capitano in varie città e mi colpisce La reazione emotiva, calda, forte del pubblico; vedo spettatori di tutte le età, dai ragazzi alle persone anziane. È un film che sta incontrando un pubblico ampio": così Garrone poco prima di ricevere, ieri a Villa Celimontana, il premio Ryszard Kapuściński per il reportage 2023 (sezione cinema) assegnato dal Festival della letteratura di viaggio in corso a Roma. Io Capitano è il film italiano candidato all’Oscar per il miglior film internazionale: "È la conferma – dice il regista – che il film tocca corde profonde. Speriamo tocchi pure i cuori oltreoceano".