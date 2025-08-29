Gardaland Stars Night. Willy William superstar tra i dj protagonisti

Gardaland saluta l’estate con Willy William, superstar di fama mondiale nel panorama dance. Sabato 6 settembre sarà di scena Gardaland Stars Night, il parco sarà trasformato in una gigantesca arena a cielo aperto tra DJ set, performance live del corpo di ballo di Gardaland, show acrobatici e laser show. Sull’imponente palco allestito in piazza Jumanji ci sarà un grande astronauta e un intero mondo, simboli di un viaggio tra musica, divertimento e stupore, che accompagneranno gli ospiti per tutta la serata.

Willy William è uno dei migliori dj francesi al mondo, insieme a David Guetta, con il quale ha realizzato la hit estiva 2025 Cuentale, con la partecipazione anche della superstar latina Nicky Jam. La serata inizierà alle 18.30 con il dj Luca Lazza, insieme alla voce ufficiale dell’evento, la vocalist Francesca Toffanin. Sarà presente Albertino, dj, simbolo della cultura dance italiana e leggenda radiofonica da Radio Deejay e oggi, da direttore artistico di Radio m2o. La sua esibizione sarà una selezione di hit che spazia dai grandi classici alle nuove sonorità urban ed elettroniche.

Ancora musica con una selezione di top dj italiani con Marco Carpentieri – dj e producer italiano. L’estate è quasi giunta al termine, ma i programmi autunnali sono incalzanti, dal 13 settembre torna Gardaland Oktoberfest, un omaggio alla celebre tradizione tedesca, due settimane di musica folk, birra, pretzel e allegria in stile bavarese. I viali saranno vestiti a festa con decorazioni bianco-azzurre, ghirlande, alberi della cuccagna, tavolate in legno e chioschi tematici.