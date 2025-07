Gardaland Resort. Una festa grandiosa per i primi 50 anni

Una festa. E che festa! Gardaland Resort si prepara a vivere una delle notti più memorabili della sua storia: domani infatti, in occasione del 50° compleanno, il Parco ospiterà il 50th Anniversary Party, una serata evento musicale senza precedenti, che accenderà piazza Jumanji fino all’1 di notte con musica dal vivo, DJ set, ospiti d’eccezione e un’atmosfera unica. 50th Anniversary Party, organizzato da FMEDIA, sarà trasmesso in diretta nazionale in Radiovisione su RTL 102.5, media partner ufficiale dell’evento. Dalle 18.30, la piazza si animerà grazie a una serie di DJ set. A seguire, direttamente da ’la febbre del sabato sera’ - i The Trammps, il leggendario gruppo internazionale della disco music infiammerà la piazza con il loro successo mondiale ’Disco Inferno’ (e non solo) riportando in scena l’energia travolgente degli anni ’70 che hanno visto nascere Gardaland nel lontano 1975. La festa continuerà con l’energia salentina ed esplosiva dei Boomdabash, a seguire, Sarah Toscano. Il palco di Gardaland si accenderà poi con le musiche di Rkomi e Francesca Michielin e infine con la ’Discoteca nazionale’.

Cris. Cons.