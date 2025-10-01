L’eredità di Gandhi nella Giornata Internazionale della Nonviolenza: cosa ci insegna il Mahatma oggi (in tempi di guerra)

Ogni volta che pensiamo al potere del cambiamento, sentiamo l’eco dell’eredità lasciata da Mahatma Gandhi. Il 2 ottobre reca con sé un doppio segno: la memoria della nascita di un leader che scelse la nonviolenza come strumento rivoluzionario e l’istituzione della Giornata Internazionale della Nonviolenza. In un mondo in cui le tensioni armate, le disuguaglianze e le violenze strutturali proliferano, ricordare il valore attuale di questa scelta significa interrogarsi su cosa possa oggi rappresentare la nonviolenza: strategia, coscienza, ribellione etica.

La Giornata Internazionale della Nonviolenza: storia e significato

Il 2 ottobre è stato scelto dall’Assemblea generale dell’ONU come Giornata Internazionale della Nonviolenza con una risoluzione del 15 giugno 2007. La coincidenza con la nascita di Gandhi diventa un’occasione preziosa per ricordare l’operato di un uomo capace di rovesciare la storia in una modalità i cui effetti nessuno avrebbe mai potuto immaginare prima di allora.

2 ottobre: Giornata Internazionale della Nonviolenza e nascita Gandhi

Lo scopo che l’ONU affida alla giornata è di contribuire a divulgare il messaggio della nonviolenza attraverso l’informazione e la consapevolezza pubblica. Ma che cos’è la violenza? Violenza strutturale, culturale, economica: riflettere sul concetto di violenza è andare alle radici della prevaricazione e imparare a riconoscerla, soprattutto nei casi in cui si traveste di un habitus ostile in modo raffinato. Il termine habitus è una parola interessante in grado di evocare anche il concetto di abitudine, azione ripetuta nel tempo: non c’è più violenza più difficile da riconoscere della sopraffazione a cui si è abituati. Il sopruso che si radica nel comportamento abituale, in famiglia come a livello sociale, diventa narrazione dominante, accettata senza nemmeno essere messa in dubbio, anche dal punto di vista culturale e ideologico.

Per secoli è stato così: nei confronti delle donne, delle minoranze etniche, della diversità culturale. Gandhi ne sapeva qualcosa. Nato in India e vissuto in Sudafrica, esperto di diritto grazie alla sua formazione in giurisprudenza, avvenuta in Inghilterra, avrebbe potuto trovarsi dalla parte “sbagliata” della storia. Ma, invece di accettare la narrazione dominante del mondo in cui viveva, decise di cambiare le cose. E la Storia.

La vita di Gandhi e l’origine della filosofia della nonviolenza

Mohandas Karamchand Gandhi il 2 ottobre 1869. Passato alla storia come Mahatma, “grande anima”, la sua vita fu un viaggio di trasformazione: da studente in Inghilterra, avvocato in Sudafrica, fino a guida del movimento per l’indipendenza dell’India.

L’idea centrale che Gandhi propugnò è la Satyagraha, che letteralmente rimanda alla “forza della verità” (satya = verità, agraha = fermezza). La nonviolenza, per Gandhi, non era rinuncia passiva, bensì un metodo attivo e morale di resistenza contro l’ingiustizia.

L’applicazione politica concreta del concetto di “nonviolenza” risale alle campagne di disobbedienza civile contro l’impero britannico, boicottaggi, scioperi. Un’azione fra tutte è la memoria della Marcia del Sale, Salt March, iniziata il 12 marzo 1930 per concludersi il 6 aprile 1930, quando Mahatma Gandhi insieme a una folla sempre più vasta percorse 320 km da Ahmedabad a Dandi, in India, per protestare contro la tassa britannica sul sale. All’inizio erano presenti solo un’ottantina di persone, ma il numero di persone a ogni tappa cresceva tanto che alla fine delle ventiquattro giornate di marcia secondo le cronache a

Nella Striscia di Gaza

camminare erano migliaia di persone.

La mobilitazione contro il potere coloniale

“Perdere la pazienza significa perdere la battaglia” ricorda una celebre citazione di Gandhi. L’ondata di cambiamento dell’azione nonviolenta gandhiana riuscì a scuotere le masse e generare una mobilitazione popolare in grado di erodere il potere coloniale senza una guerra totale. Come le onde generate da un sasso che cade in acqua, la nonviolenza divenne filosofia, metodo e persino stile educativo. Da Martin Luther King e i movimento anti-apartheid ai movimenti per i diritti civili, l’impatto del cambiamento portato dai principi della Nonviolenza giunge fino ad oggi.

La Global Sumud Flotilla

Il genocidio di Gaza e la Flotilla

Alla fine di agosto 2025 sono state centinaia le persone arrestate a Londra nell’ambito delle proteste contro l’invasione e il genocidio in atto a Gaza. Sembra che circa la metà degli arrestati (oltre 500) avesse 60 anni e oltre: con garbo e ferma gentilezza opponevano ai poliziotti un corpo fermo, capace di resistere, in piedi, sdraiati, senza urlare, senza colpo ferire. Sono stati portati via di peso, a volte a braccetto: si tratta di una delle manifestazioni attualmente in corso contro la guerra a Gaza. Ciò che resta è la viva compostezza degli sguardi e la decisione di un corpo che sa osare e re/stare. In fondo, è la lezione che ritroviamo in sumud, parola quanto mai attuale. Saper resistere e fare della resistenza un movimento che sa non rispondere alla violenza: si tratta di uno dei punti firmati anche dagli equipaggi della Flotilla, che proprio in queste ore naviga verso Gaza.

Creare le basi per un’educazione nonviolenta significa essere in grado di riconoscere i diritti delle persone, battersi per i soggetti più vulnerabili e allenare, soprattutto, la nostra consapevolezza. Non dovremmo mai accettare un sopruso dandolo per scontato: negli ultimi cento anni il mondo è cambiato. E continuerà a trasformarsi, ma la direzione in cui andrà la società dipende anche dall’educazione delle nuove generazioni.

I conflitti nel mondo oggi

Molte aree del mondo al momento sono scenari di guerra: Medio Oriente (Siria, Yemen, Israele-Gaza), Ucraina, alcune regioni dell’Africa (Sahel, Etiopia, Sudan), conflitti latenti in molte altre zone.

L’UCDP, Uppsala Conflict Data Program, programma di ricerca dell’Università di Uppsala, in Svezia, nel 2024 ha registrato 61 conflitti attivi con almeno uno Stato coinvolto, contro i 59 dell’anno precedente: si tratta del numero più alto da quando le statistiche sono iniziate, nel 1946. Undici di questi hanno raggiunto il livello di guerra, definito come un conflitto che provoca almeno 1.000 morti legate a battaglie in un anno. È il numero più alto dal 2016.

In totale, si stima che siano morte quasi 160.000 persone a causa di violenze organizzate nel corso dell’anno. Secondo i dati UNHCR del 2025 sono oltre 122 i milioni di persone costrette all’esilio a causa di guerre e persecuzioni. Se violenza e prevaricazione in certi casi, dalla famiglia alla società, sembrano persino diventare accettabili o accettate, il principio della nonviolenza ci ricorda il contrario: ogni sistema di oppressione può essere contestato. Anche oggi, anzi forse mai come oggi, c’è bisogno di azione collettiva civile, boicottaggio e disobbedienza civile. Ma soprattutto della capacità di riconoscere la violenza, là dove si radica.