No, non siamo a Nord della Barriera, bensì in Australia. Eppure, anche qui c'è un Re della Notte (Night King, in inglese), che in questo caso non è il capo supremo dei non-morti, ma un insetto volante di recente scoperta, ribattezzato Paramonovius nightking. L'ha chiamato così un entomologo con la passione per Games of Thrones.

Re degli insetti zombie

Lungo appena 11 millimetri, il P. nightking deve il suo rimando a Games of Thrones per alcune caratteristiche inquietanti che condivide con il re degli Estranei. Tra queste: predilige l'inverno, ha una corona di peli spinosi ed è ricoperto da una polvere simile alla neve. Ma soprattutto ha la capacità di trasformare in 'zombie' gli sventurati insetti che finiscono sulla sua strada.



Il P. nightking appartiene infatti alla famiglia dei Bombilidi, le cosiddette 'mosche api', note per avere un comportamento da parassitoide. Significa che le uova vengono iniettate nel corpo di un ospite, il cui sfortunato destino è di essere divorato vivo dalle larve, fino a esplodere.

Dalla cultura pop ai libri di scienza

Come riporta la rivista Austral Entomology, la nuova specie è stata scoperta nel 2012 da una coppia di scienziati dilettanti nel Wandoo National Park, nell'Australia occidentale. Non deve tuttavia stupire che solo ora qualcuno le abbia ufficialmente dato un nome: al momento nella terra dei canguri ci sono mezzo milione di insetti noti, ma meno di un quarto è stato sottoposto a rigorosa classificazione tassonomica.



Per la cronaca, il 'papà' del P. nightking è Xuankun Li, un dottorando del Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), con un debole per le serie tv. "La faccenda ha un lato serio, ma dare un nome alle nuove specie è parte più divertente del lavoro di un tassonomista", si legge nel comunicato ufficiale.