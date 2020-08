Nel bene e nel male, 'Game of Thrones' ('Il trono di spade') continua a essere la serie TV più significativa degli ultimi anni: un sondaggio condotto da Digital Spy l'ha infatti incoronata come la preferita dai fan tra quelle uscite nel XXI secolo, mentre l'indagine di Parrot Analytics attesta che ancora oggi è la più pirata nel mondo. Luci e ombre del successo, insomma, che però consentono a HBO di guardare con ottimismo alla lavorazione della serie prequel intitolata 'House of the Dragon': pirateria a parte, c'è ragione di credere che i soldi investiti nel nuovo progetto frutteranno un bel gruzzolo.



La top 10 delle serie TV più piratate al mondo

Le dieci serie TV del XXI secolo più amate

Ecco di seguito i dieci show più scaricati illegalmente: fra parentesi indichiamo il network originale sul quale vengono programmati e che, avendo contribuito alle spese di produzione, risultano maggiormente danneggiati dalla pirateria.1 - Game of Thrones (HBO)2 - Rick and Morty (Adult Swim)3 - My Hero Academia (Hulu)4 - The Walking Dead (AMC)5 - SpongeBob SquarePants (Nickelodeon)6 - The 100 (The CW)7 - The Mandalorian (Disney+)8 - The Flash (The CW)9 - Agents of S.H.I.E.L.D. (ABC)10 - Harley Quinn (DC Universe)1 - Game of Thrones2 - Stranger Things3 - Doctor Who4 - Sherlock5 - Breaking Bad6 - The Great British Bake Off7 - Killing Eve8 - Gavin & Stacey9 - Line of Duty10 - Chernobyl