Come realizzare un vero Gamer girl makeup

Tra i trend che stanno spopolando su TikTok c’è il Gamer Girl makeup, un trucco che enfatizza i lineamenti del viso rendendolo simile a quello dei protagonisti di molti fumetti e cartoni animati giapponesi e nel genere musicale contemporaneo del K-Pop. Merito anche della popolarità del cosplay, la pratica che consiste nell’indossare i costumi di un determinato personaggio di manga e anime del Sol Levante.

Occhi e gote in evidenza

Esistono molte varianti del cosiddetto trucco manga, con cui ci si può divertire e ci si può sbizzarrire in base al proprio estro e al proprio umore del momento. Ad ogni modo, è possibile individuare alcuni tratti distintivi e immancabili che caratterizzano un simile makeup. Due strumenti fondamentali sono sicuramente eyeliner e blush.

Sguardo profondo con l’eyeliner

Grazie a matita e eyeliner neri, lo sguardo deve risultare in primo piano: va messo in evidenza da linee scure geometriche e decise, con tratti allungati verso l’esterno per un effetto “winged”, ad aletta. Si può e si deve abbondare con il mascara. Spesso, in alternativa, vengono usate anche delle ciglia finte, applicate soprattutto sulla rima inferiore degli occhi, sempre per ingrandirli e renderli più intensi. Se si teme che l’eyeliner tenda a rimpicciolire lo sguardo, ci si può aiutare con una matita bianca, che va passata sulla rima inferiore dell’occhio: è un piccolo escamotage che servirà a rendere tutto più equilibrato e luminoso. Le palpebre, invece, possono essere truccate con ombretti color corallo e pesca. Se si ama osare, si può anche azzardare usando blu, verde o, ancora, rosso.

Note vivaci su gote e guance

Il blush (un tempo conosciuto semplicemente come fard), in gel, in crema o in polvere, va usato in particolare su guance e gote e serve a dare il viso un colorito sano e naturale, come se ci si fosse esposti per un po’ al sole. Ma le tonalità di questo prodotto per il Gamer Girl makeup sono belle accese e fluo: rosa Barbie o rosa bubblegum, rosso ciliegia o rosso lampone, magenta, fucsia. Per alleggerire le note vivaci del blush, sulla pelle vanno usati primer, correttori, creme colorate o fondotinta leggeri e luminosi, in versione crema o liquidi, finendo sempre con qualche tocco di illuminante (per mettere in risalto la zona T, dalla parte centrale sulla fronte, sul naso, in particolare sulla punta, e sul mento).

Bocca maliziosa

Anche le labbra vogliono la loro parte. Si può usare un balsamo per labbra leggero, in gel o in crema, o un lipstick color pesca o nude se si vuole ottenere un effetto più soft o un bel rossetto rosso vivo per un Gamer Girl makeup più dark, in contrasto con gli occhi marcati.

Via di cipria e lentiggini disegnate

Si termina con una bella spolverata di cipria bianca o chiara per dare un tocco “mat”, più opaco. Il vezzo in più? Le lentiggini disegnate, punteggiando gote e guance con un pennellino a punta fine e un ombretto marrone. In alternativa ci si può aiutare con un eyeliner color nocciola o cioccolato.