Draghi, umani, re e regine andranno incontro al loro destino a partire dal 14 aprile 2019, quando HBO (in Italia Sky Atlantic) comincerà a trasmettere i sei episodi che compongono l'ottava e ultima stagione della serie TV 'Game of Thrones': subito dopo, per chi non avrà ancora voglia di staccarsi dal 'Trono di Spade', potremo goderci un documentario di due ore che racconta la realizzazione della stagione 8.Alla regia troviamo la documentarista Jeanie Finlay, autrice in precedenza di titoli di nicchia, ma molto apprezzati, come 'Orion: The Man Who Would Be King' (2015), 'The Great Hip Hop Hoax' (2013) e 'Sound It Out' (2011).La Finlay ha trascorso un anno su set di 'Game of Thrones', ha registrato immagini, intervistato persone e poi ha organizzato tutto questo materiale in un montaggio di due ore, che HBO trasmetterà il 26 maggio, una settimana dopo il gran finale della serie TV e con il titolo 'Game of Thrones: The Last Watch'.Secondo quanto comunicato dall'emittente statunitense, il documentario "scava nel fango e nel sangue per rivelare le lacrime e i trionfi che hanno costellato la sfida di portare il mondo fantasy di Westeros negli studi, nella campagna e nei parcheggi dell'Irlanda del Nord'.