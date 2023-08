Galleria Navarra L’estate da vivere

L’estate entra nel vivo, così come la voglia di frequentare ristoranti con spazi all’aperto: Galleria Navarra a Chiaia è il ’place to be’ della summer partenopea dove trovare rifugio, frescura e godersi un po’ di quiete, buon cibo e gustare un cocktail d’autore. Per tutto agosto sarà sempre aperta, dalle 11 a tarda sera. Da ’Il Giardino’, ristorante in cui operano l’executive chef Antonio Sorrentino e il resident chef Alexander Vollaro e il maestro pizziuolo Davide Civitiello al bar de ’La Fesseria’.