Galleria dell’Accademia. Domenica al museo con ingresso gratuito

Una ulteriore splendida occasione per ammirare le collezioni del museo fiorentino nell’anno in cui si celebrano i 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti. Dopodomani infatti torna la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. In occasione della #DomenicalMuseo, la Galleria dell’Accademia di Firenze aprirà gratuitamente al pubblico dalle 8.15 alle 18.50 – ultimo accesso alle 18.20 – . La Galleria dell’Accademia custodisce il più importante nucleo scultoreo michelangiolesco – in quanto sede del David e dei cosiddetti ’non finiti’: i Prigioni, il San Matteo e la Pietà di Palestrina. Una preziosa eredità che vale la pena di approfondire – unitamente agli altri capolavori esposti nel museo fiorentino.

Le collezioni della Galleria si estendono su un arco temporale che va dal XIII secolo al XIX secolo. Fino al 21 settembre, inoltre, il museo ospita la mostra ’Luce energia infinito’ – l’esposizione di arte contemporanea dell’artista franco-cinese Wang Yancheng.

La Galleria dell’Accademia di Firenze è aperta dal martedì alla domenica, dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20). In occasione della #domenicalmuseo non è attivo il servizio di prenotazione: sarà sufficiente recarsi presso il portone d’ingresso e attendere il proprio turno. La prenotazione resta attiva e fortemente consigliata per tutti gli altri giorni (al costo di 4 euro), disponibile tramite call center al numero 055.294883 oppure online sul sito ufficiale del Museo.