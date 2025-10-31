Galleria Cavour 1959. Una “Vendemmia“ tra moda e gusto

Bologna ha accolto con grande entusiasmo la prima edizione della “Vendemmia in Galleria Cavour 1959“, evento esclusivo che ha coniugato tradizione del territorio, moda e sostenibilità. Ispirata alla “Vendemmia di Via Montenapoleone“ a Milano, la manifestazione, patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna, ha dato vita a un momento speciale per celebrare le eccellenze locali nel cuore dello shopping cittadino.

Le boutique di Galleria Cavour 1959 si sono trasformate in luoghi di degustazione, dove i visitatori hanno potuto assaporare i migliori vini del territorio, selezionati in collaborazione con il Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna, il Consorzio Lambrusco e l’Enoteca Regionale di Dozza Imolese. Gli assaggi sono stati presenziati dai sommelier della Fisar (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori), che hanno guidato i visitatori in un’immersione sensoriale.

"È un’iniziativa di grande valore – ha sottolineato Paola Pizzighini Benelli, amministratore delegato di Galleria Cavour 1959 – nata dal desiderio di valorizzare i prodotti del territorio e le sue eccellenze, in un contesto architettonico unico, espressione del razionalismo bolognese. Le boutique della città si sono aperte a un dialogo, insolito e armonioso, tra moda e cultura del gusto".

L’evento si è svolto in concomitanza con le fiere Time on Show e Auto e Moto d’Epoca, in sinergia tra tradizione e modernità.

Galleria Cavour 1959, anima viva di arte, architettura e lifestyle, ha visto così la presenza di centinaia di appassionati, che hanno avuto l’opportunità di approcciarsi alle peculiarità del territorio in un contesto che esalta bellezza e raffinatezza. Gli ospiti hanno potuto visitare anche la mostra “Richard Orlinski. The Wild Show“, inaugurata il 18 ottobre, straordinariamente aperta con ingresso gratuito. Le venti sculture dell’artista francese più venduto al mondo sono state esposte in una suggestiva tensione tra arte, design e natura.

“Vendemmia in Galleria Cavour 1959“ si avvia quindi a diventare un appuntamento annuale per gli amanti del vino, del fashion e delle tradizioni emiliano-romagnole.

"A partire dalla prossima edizione – conferma Pizzighini Benelli – istituiremo il “Premio Galleria Cavour 1959“, destinato a giovani vignaioli meritevoli, sempre nell’ottica di promozione del territorio. Una giuria valuterà non solo la qualità del vino, ma le caratteristiche dell’azienda e l’aderenza ai principi da noi condivisi di sostenibilità e attenzione all’ambiente. Non ultimo, la capacità di resistere e presidiare la tenuta delle aree più fragili della nostra regione. Un “assaggio“ di questo riconoscimento è stato quest’anno informalmente attribuito a Silvia Lambertini, della Tenuta Bonzara di Monte San Pietro, nel Bolognese".